سجاد مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، گشت‌های ویژه در مناطق جنگلی شهرستان هرسین در حال انجام است.

وی افزود: در این راستا فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی به همراه تیم تخصصی کارشناسان حفاظتی این پاسگاه با حضور میدانی در عرصه‌های جنگلی، نظارت و پایش مستمر این مناطق را در دستور کار قرار داده‌اند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین تصریح کرد: این گشت‌های حفاظتی در مناطق جنگلی حساس از جمله بالندر، میرمینگه، سرآسیابان و چنار انجام می‌شود.

مهدی‌پور هدف از اجرای این گشت‌ها را تشدید نظارت بر عرصه‌های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف غیرمجاز و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به مسافران و طبیعت‌دوستان عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای حراست از انفال عمومی از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت جنگل و مرتع استان اطلاع دهند.