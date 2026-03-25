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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

تشدید گشت‌های نوروزی در جنگل‌های هرسین

تشدید گشت‌های نوروزی در جنگل‌های هرسین

کرمانشاه - سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هرسین از تشدید گشت‌های حفاظتی در مناطق جنگلی این شهرستان همزمان با تعطیلات نوروز خبر داد.

سجاد مهدی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای حفظ و صیانت از عرصه‌های ملی و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی در ایام تعطیلات نوروز ۱۴۰۵، گشت‌های ویژه در مناطق جنگلی شهرستان هرسین در حال انجام است.

وی افزود: در این راستا فرمانده پاسگاه ویژه منابع طبیعی به همراه تیم تخصصی کارشناسان حفاظتی این پاسگاه با حضور میدانی در عرصه‌های جنگلی، نظارت و پایش مستمر این مناطق را در دستور کار قرار داده‌اند.

سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هرسین تصریح کرد: این گشت‌های حفاظتی در مناطق جنگلی حساس از جمله بالندر، میرمینگه، سرآسیابان و چنار انجام می‌شود.

مهدی‌پور هدف از اجرای این گشت‌ها را تشدید نظارت بر عرصه‌های ملی، جلوگیری از تخریب و تصرف غیرمجاز و همچنین ارائه آموزش‌های لازم به مسافران و طبیعت‌دوستان عنوان کرد.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی یگان حفاظت برای حراست از انفال عمومی از شهروندان و گردشگران خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت جنگل و مرتع استان اطلاع دهند.

کد مطلب 6783007

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