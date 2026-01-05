تأکید بر تقویت حفاظت از منابع طبیعی کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه شورای هماهنگی ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه پیش از ظهر دوشنبه با حضور محمدحسین رستمی مدیرکل، معاونان، فرمانده یگان حفاظت، مدیران ستادی و شهرستانی و فرماندهان پاسگاههای ویژه منابع طبیعی برگزار شد.
در ابتدای این نشست، محمدحسین رستمی با قدردانی از تلاشهای مستمر کارکنان مجموعه منابع طبیعی، بهویژه اقدامات انجامشده در کنترل و اطفای حریقها، نقش نیروها در صیانت از اراضی و عرصههای ملی را مهم و شایسته تقدیر دانست.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه همچنین با اشاره به کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی، این موفقیت را نتیجه همدلی، برنامهریزی هدفمند، تعهد سازمانی و کار گروهی مجموعه ستادی و شهرستانی عنوان کرد و از مشارکت مؤثر همکاران تقدیر به عمل آورد.
در ادامه جلسه، معاونان، فرمانده یگان حفاظت و رؤسای ادارات منابع طبیعی شهرستانها به تشریح دیدگاهها، مسائل و دغدغههای موجود در حوزههای کاری پرداختند و موضوعاتی از جمله حفاظت از منابع طبیعی، کمبودها، چالشهای اجرایی و راهکارهای ارتقای عملکرد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در پایان این نشست، بر لزوم افزایش هماهنگی میان واحدهای ستادی و شهرستانی، تقویت آمادگی یگان حفاظت، استمرار اقدامات پیشگیرانه و مقابله با حریقها و حفظ و حراست اصولی از منابع طبیعی استان تأکید شد.
