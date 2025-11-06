نگاهی تازه به «دانش گیاه»؛ نوورودها وارد دانشکده کشاورزی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین معارفه دانشجویان نوورود رشته مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان با حضور رئیس دانشکده برگزار شد و دانشجویان با اساتید، چشم‌انداز آموزشی و فرصت‌های پژوهشی رشته آشنا شدند.

این مراسم با هدف آشنایی دانشجویان جدید با رشته تحصیلی، اعضای هیئت علمی و مسیرهای آموزشی و پژوهشی حوزه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار شد و زمینه‌ای برای آغاز مسیر علمی و پژوهشی دانشجویان فراهم کرد.

در این آئین، دکتر فرهاد نظریان‌فیروزآبادی، رئیس دانشکده کشاورزی، ضمن خوش‌آمدگویی به دانشجویان، بر اهمیت مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی در تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار کشور تأکید کرد و گفت: دانشجویان این رشته باید خود را نه تنها فراگیرنده دانش، بلکه سازندگان آینده سبز کشور بدانند.

سپس دکتر هادی احمدی، مدیر گروه آموزشی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، سرفصل‌های درسی، مسیرهای پژوهشی و فرصت‌های شغلی رشته را معرفی کرد و از دانشجویان خواست با انگیزه و پشتکار مسیر علمی خود را دنبال کنند.

در ادامه، دکتر محمود غلامی، مسئول انجمن علمی، و ایوب اسماعیلی‌منفرد، دبیر انجمن علمی دانشجویی، درباره فعالیت‌های علمی و اجرایی انجمن توضیحاتی ارائه دادند و دانشجویان را به حضور فعال در برنامه‌های پژوهشی و کارگاهی دعوت کردند.

دانشجویان نوورود نیز فرصت یافتند پرسش‌های خود را با اساتید مطرح کرده و با جزئیات آموزشی و پژوهشی رشته آشنا شوند.

این آئین به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی و زیرنظر معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد تا دانشجویان نوورود با انگیزه و شناخت کافی وارد مسیر علمی خود شوند.