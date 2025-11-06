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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

بابایی: عدالت آموزشی اولویت اصلی دولت است

بابایی: عدالت آموزشی اولویت اصلی دولت است

یزد- استاندار یزد با اعلام اینکه عدالت آموزشی در صدر سیاست‌های دولت قرار دارد، از افتتاح ۳۰ مدرسه در نیمه نخست سال و ۳۰ مدرسه دیگر تا پایان سال جاری در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، عصر پنجشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار کرد: تمامی موفقیت‌های استان در عرصه‌های علمی، اقتصادی و بهداشتی، ریشه در تلاش‌های نظام تعلیم و تربیت و خانواده دارد و این امر منشأ اعتماد عمومی به نام یزد در کشور شده است.

وی با اشاره به دستاوردهای بزرگ استان در بخش‌های مختلف با وجود محدودیت‌ها، موفقیت‌های یزد را رهاورد تلاش معلمان دانست.

استاندار یزد با اشاره به سیاست‌های دولت چهارهم، اجرای نهضت عدالت آموزشی را یکی از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و از پیشرفت‌های قابل توجه در زیرساخت‌های آموزشی استان خبر داد.

وی در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه فضاهای آموزشی اظهار داشت: از ۱۲۹ مدرسه شناسایی شده نیازمند تکمیل یا آغاز عملیات ساخت، ۳۰ مدرسه تا مهرماه سال جاری به بهره‌برداری رسیده و ۳۰ مدرسه دیگر نیز تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد، عملیات ساخت ۶۹ مدرسه باقی می‌ماند که برای احداث در سال آینده برنامه‌ریزی می‌شود.

بابایی همچنین از اختصاص بخشی از منابع مالی استانداری برای حمایت از طرح‌های آموزشی، به‌ویژه پروژه‌های نمازخانه مدارس، در کنار کمک خیرین خبر داد و بر همدلی و مشارکت مردمی در توسعه آموزش تأکید کرد.

کد مطلب 6647444

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