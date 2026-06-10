به گزارش خبرنگار مهر، وحید یوسفی،بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با تشریح وضعیت پروژههای نهضت مدرسهسازی در قرچک اظهار داشت: هماکنون ۲۲ پروژه عمرانی با پیشرفت فیزیکی متغیر از ۵ تا ۷۰ درصد در نقاط مختلف شهرستان در حال احداث است.
وی با تأکید بر اینکه تمامی این پروژهها با حمایت رئیس جمهور و در راستای پیگیریهای بسیار استانی و شهرستانی در حال اجرا هستند، تصریح کرد: بخشی از این پروژهها که در حوزههای مدرسهسازی، اداری و تجاری تعریف شدهاند، پیشرفتی بالای ۵۰ درصد دارند و در قالب طرحهای توسعهای با سرعت در حال تکمیل هستند.
یوسفی در ادامه به رویکرد نوآورانه آموزش و پرورش قرچک برای تأمین منابع مالی اشاره کرد و گفت: یکی از پروژههای شاخص در حال اجرا، مجتمعی چندمنظوره با کاربریهای اداری، تجاری، فرهنگی و آموزشی است که در بخشی از فضای هنرستان فاطمیه با کسب مجوزهای لازم از جمله مصوبه شورای آموزش و پرورش و مجوز اداره کل نوسازی مدارس، ظرفیت بینظیری برای ایجاد درآمد پایدار ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: درآمدهای حاصل از این بخش، به تأمین منابع مالی برای هزینههای جاری و تجهیز مدارس اختصاص خواهد یافت تا وابستگی به بودجههای دولتی کاهش یافته و پایداری مالی در مدارس تضمین شود.
مدیر آموزش و پرورش قرچک با اشاره به چالشهای ایجاد شده در روند ساختوسازها گفت: پیشبینی اولیه ما افتتاح حداقل ۵ مدرسه تا مهرماه سال جاری بود، اما متأسفانه وقوع شرایط خاص و برخی محدودیتها، روند اجرایی را دچار اختلال کرد که امیدواریم با تلاش مضاعف، این عقبماندگیها بهسرعت جبران شود.
یوسفی با ابراز امیدواری نسبت به افتتاح حداقل یک یا دو پروژه تا مهرماه سال جاری، خاطرنشان کرد: اگرچه چالشهای فعلی مانع از تحقق کامل برنامه افتتاح مدارس در موعد مقرر شد، اما با همت خیرین مدرسهساز، دستگاههای دولتی و منابع داخلی، همچنان با قدرت به پیش میرویم تا فضای آموزشی استاندارد و مطلوبی را برای دانشآموزان آیندهساز قرچک فراهم کنیم.
وی در پایان با تأکید بر اینکه «امید» اولویت اصلی در پیشبرد امور است، خاطرنشان کرد: با وجود تمامی موانع، خدمت به دانشآموزان و بهبود سرانههای آموزشی شهرستان، اولویت اصلی ماست و تمامی پروژههای نیمهتمام تا رسیدن به مرحله بهرهبرداری با جدیت دنبال خواهند شد.
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