به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر پنجشنبه در دوره آموزشی مدیریت و سناریوی بحران شهرستان تنگستان با حضور مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر، و دستگاههای اجرایی شهرستان در محل فرمانداری با تأکید بر اهمیت آمادگی و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی گفت: بحران، با برنامهریزی و آمادگی مدیریت میشود و خوشبختانه در شهرستان تنگستان ظرفیت و آمادگی لازم برای مقابله با شرایط اضطراری وجود دارد و همه دستگاهها پای کارند و با همکاری و همافزایی بسیار خوب، ساختار مدیریت بحران در سطح شهرستان به بلوغ قابل توجهی رسیده است.
فرماندار تنگستان افزود: در جریان جنگ دوازدهروزه اخیر، میزان آمادگی و هماهنگی نهادهای مختلف بهخوبی محک خورد و تجربه ارزشمندی برای ارزیابی توان عملیاتی دستگاهها بهدست آمد، این تجربه نشان داد که شهرستان تنگستان از توان مدیریتی مناسبی در مواجهه با شرایط بحرانی برخوردار است.
سلیمانی همچنین با اشاره به اهمیت اقدامات پیشگیرانه، اظهار داشت: مدیریت بحران فقط در زمان حادثه معنا ندارد؛ بخش مهم آن، پیشگیری و کاهش آسیب است که امروز با همکاری دستگاههای اجرایی و پشتیبانی مدیریت بحران استان، اقدامات پیشگیرانه متعددی در حوزههای زیرساختی و آموزشی در سطح شهرستان انجام شده و ادامه خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم آموزش، اجرای مانورهای مستمر، و بهروزرسانی طرحهای امداد و نجات، از اولویتهای مدیریت بحران شهرستان برای ارتقای تابآوری شهرستان در برابر بلایا است.
در این برنامه، روند اجرای مانور فرضی مدیریت بحران، نحوه هماهنگی بین دستگاهها و میزان آمادگی شهرستان در مقابله با حوادث احتمالی مورد بررسی قرار گرفت.
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