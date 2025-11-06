https://mehrnews.com/x39wFm ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ کد مطلب 6647503 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۳ بسته خبری شبانه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 11 MB کد مطلب 6647503 کپی شد مطالب مرتبط آیت الله محامی: شهدا نیازی به تجلیل ندارند؛ ما نیازمند فرهنگ آنانیم امام جمعه چابهار: ۱۳ آبان پاسخ کوبنده ملت ایران به استکبار جهانی بود امامجمعه اهل سنت خاش برتداوم بازدیدهای میدانی مسئولان تاکید کرد جمع آوری ۴۰۳ اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان بسته خبری ۱۵ آبان ماه خبرگزاری مهر کردستان حسینی: ۹۰۰ زن سرپرست خانوار در خاش تحت پوشش رایگان بیمه قرار می گیرند بسته خبری شبانه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان برچسبها بسته خبری زاهدان خبرگزاری مهر
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