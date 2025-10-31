تأکید استاندار کرمانشاه بر نقش مرزها در توسعه متوازن استان

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه در جریان بازدید رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از مناطق مرزی استان که عصر جمعه انجام شد، اظهار کرد: حضور رئیس و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در استان، بی‌تردید گامی مؤثر در جهت گره‌گشایی از مشکلات و تسریع در روند توسعه متوازن استان خواهد بود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت ویژه این استان گفت: کرمانشاه با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق و دارا بودن پنج بازارچه مرزی رسمی، از جایگاه راهبردی در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و تجاری برخوردار است و این مرزها نه تنها در بعد دفاعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، بلکه نقش بی‌بدیلی در افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت دیپلماسی تجاری کشور ایفا می‌کنند.

حبیبی افزود: یکی از اهداف سفر امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، حمایت از بازگشت ساکنان شهرهای مرزی استان و فراهم‌سازی زمینه رونق دوباره این مناطق است و امیدوارم با همراهی و هم‌افزایی دولت و مجلس، به‌زودی شاهد توسعه و شکوفایی هرچه بیشتر در مرزهای غربی استان باشیم.

استاندار کرمانشاه گفت: بررسی‌های میدانی امروز اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از زیرساخت‌های مرزی، پایانه‌ها و بازارچه‌های رسمی استان، بیانگر عزم جدی مجلس و دولت در جهت تقویت نقش مرزها در توسعه اقتصادی و امنیت پایدار غرب کشور است و بدون شک تصمیمات اتخاذ شده در این سفر می‌تواند به رونق تجارت مرزی و تسهیل صادرات منجر شود.

وی با اشاره به جایگاه برجسته کرمانشاه در صادرات کشور گفت: بیش از ۴۰ درصد از صادرات ایران به کشور عراق از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌شود. این ظرفیت عظیم، استان را به یکی از مهم‌ترین کانون‌های دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل کرده است و با برنامه‌ریزی دقیق و تعامل سازنده میان دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، می‌توان سهم استان را در صادرات غیرنفتی، بیش از پیش افزایش داد.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرزی استان افزود: استان کرمانشاه ظرفیت تبدیل شدن به قطب تجارت غرب کشور را دارد. توسعه بازارچه‌های مرزی، بهسازی راه‌های دسترسی، تقویت گمرکات و ایجاد شهرک‌های تخصصی صادراتی از جمله اقداماتی است که در دستور کار مدیریت ارشد استان قرار دارد و این اقدامات در کنار حمایت دولت و مجلس، می‌تواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی و افزایش اشتغال در این مناطق منجر شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت دیپلماسی امنیتی در کنار دیپلماسی اقتصادی گفت: توسعه مرزها باید هم‌زمان با تقویت امنیت پایدار انجام شود که با حضور و پشتیبانی نیروهای مسلح و همکاری مردم مرزنشین، امنیت در مرزهای استان کرمانشاه در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این موضوع بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم کرده است.

حبیبی در پایان با بیان اینکه هدف بازدید امروز ایجاد مرزهایی پویا، امن و مولد است که منافع آن به‌طور مستقیم به مردم استان و کشور بازگردد، افزود: با تداوم همکاری نزدیک دولت، مجلس و نهادهای امنیتی و اقتصادی، کرمانشاه به‌زودی به الگوی موفقی در زمینه هم‌افزایی دیپلماسی اقتصادی و دفاعی در کشور تبدیل خواهد شد.