«ناتوردشت» ۲۰ میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «ناتوردشت» که از نیمه شهریور اکران خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد، با جذب بیش از ۲۵٠ هزار مخاطب به فروش ۲۰ میلیارد تومانی رسید.

همچنین این فیلم سینمایی به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان و تهیه‌کنندگی مهدی فرجی، جزو ۳ فیلم پرمخاطب اکران پاییزی ۱۴۰۴ قرار دارد.

هادی حجازی‌فر، میرسعید مولویان، شبنم قربانی، بابک کریمی، سیدعلی صالحی، امیر دژاکام، اردشیر رستمی، حسین شریفی، ترنم کرمانیان، ارغوان عزیزی، با حضور افتخاری سعید آقاخانی و هنرمندی علی مصفا بازیگران این اثر را تشکیل می‌دهند.

«ناتوردشت» محصول سازمان سینمایی سوره است که توسط پخش بهمن سبز در سینماها اکران می‌شود.

عکس از امیرحسین غضنفری است.