تیم والیبال استقلال بجنورد با اقتدار از سد پدیده صنعت گلپایگان گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال استقلال بجنورد در چارچوب مسابقات هفته دوم لیگ دسته یک کشور که در سالن شرکت گاز برگزار شد، با نتیجه ۳ بر ۱ مقابل پدیده صنعت گلپایگان به پیروزی رسید.

شاگردان سعدی مصطفی‌وند ست‌های اول و دوم را با نتایج ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۱۸ به سود خود تمام کردند، ست سوم را به پدیده واگذار کردند (۲۵ بر ۱۹)، اما در ست چهارم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ پیروزی را تثبیت کرده و بازی را ۳ بر ۱ به سود خود پایان دادند.

تیم استقلال بجنورد جمعه هفته آینده در چارچوب هفته سوم لیگ دسته یک والیبال کشور، میهمان شهرداری تبریز خواهد بود.