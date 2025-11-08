به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی‌پویا صبح شنبه در بازدید از آرامستان‌های شهر بنک ضمن بررسی مشکلات و نواقص موجود، دستور داد شهرداری ظرف حداکثر چهار ماه نسبت به رفع کامل کاستی‌ها اقدام و نتیجه را به دادستانی گزارش دهد.

دادستان کنگان با تأکید بر اهمیت حفظ حرمت متوفیان و شایستگی خدمات‌رسانی به خانواده‌ها و زائران قبور شهدا، اظهار کرد: ساماندهی آرامستان‌ها بخشی از تکالیف قانونی مدیریت شهری است و هرگونه اهمال در این زمینه قابل پذیرش نیست.

وی بر ضرورت تسریع در تکمیل جاده دسترسی و آسفالت مسیر منتهی به آرامستان تأکید کرد و تجهیز غسالخانه، بهبود وضعیت بهداشتی و مرمت قبور مطهر شهدا را از اولویت‌های فوری برشمرد.

موسوی‌پویا همچنین خواستار نصب دوربین‌های مداربسته برای افزایش نظارت و جلوگیری از تخلفات شد و با هشدار نسبت به دفن اجساد فاقد مجوز یا فاقد هویت، اعلام کرد این موضوع تحت نظارت دقیق دستگاه قضائی قرار دارد.

دادستان کنگان با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها افزود: تعیین متولی مشخص و ساماندهی کامل آرامستان از وظایف قانونی شهرداری است و باید بدون تأخیر انجام شود.

وی با صدور دستور رسمی خطاب به شهرداری بنک اعلام کرد: شهرداری مکلف است حداکثر ظرف چهار ماه تمامی نواقص موجود را رفع و گزارش اقدامات انجام‌شده را به دادستانی شهرستان ارائه دهد.

وی تأکید کرد: دادستانی روند اجرای این تکالیف را به‌طور مستمر رصد کرده و در صورت قصور احتمالی، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.