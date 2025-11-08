هشدار معاون ترامپ درباره تبعات بسیار بد تعطیلی دولت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، «جی. دی. ونس» معاون رئیسجمهوری آمریکا طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: آنچه دموکراتها در موضوع تعطیلی دولت انجام میدهند بی سابقه است. دولت تا امروز، مردم آمریکا را از بدترین پیامدها محافظت کرده، اما عواقب ادامه تعطیلی ها در راه است و بهزودی آشکار خواهد شد.
وی افزود: در حوزه هوانوردی، تعطیلی موجب تأخیرهای گسترده در سفرهای هوایی برای تمام آمریکاییها شده و در این زمینه، با وضعیت اضطراری مواجه هستیم. پایان یافتن بودجه کوپن غذایی و دیگر برنامههای کمکرسانی برای آمریکاییهای نیازمند را شاهدیم و نیروهای ارتش و امنیت ملی تحت فشار سنگین بودجه ای هستند. تعطیلی دولت اکنون از یک مضحکه به یک تراژدی تبدیل شده است و پیامدهای ایجاد وضعیت اضطراری ملی بر عهده تمام سناتورها و نمایندگانی است که از بازگشایی دولت خودداری میکنند.
حکم دادگاه فدرال غیرمنطقی است
به گزارش تارنمای هیل، ونس در نشست با رهبران آسیای مرکزی در کاخ سفید نیز گفت: حکم دادگاه فدرال مضحک است. یک قاضی فدرال، در میانه تعطیلی دولت که دموکراتها ایجاد کردهاند، برای ما تعیین تکلیف می کند.
وی افزود: آنچه ما میخواهیم این است که دموکراتها دولت را باز کنند. آنوقت میتوانیم کمک غذایی را تأمین مالی کنیم و کارهای خوبی برای مردم آمریکا انجام دهیم. اما در میانه تعطیلی، یک دادگاه فدرال نمیتواند به رئیسجمهوری بگوید چگونه باید اولویتبندی کند.
ونس گفت کاخ سفید تلاش خواهد کرد برخی بخشهای دولت را در شرایط تعطیلی تأمین مالی کند، اما این کار را طبق سیاستهای خود انجام خواهد داد.
پیشتر در روز پنجشنبه، «جان مککانل» قاضی فدرال، طرح دولت برای پرداختهای جزئی بدون استفاده از منابع بیشتر را رد و اعلام کرده بود که این برنامه با حکم قبلی او همخوانی ندارد. وزارت دادگستری نیز اعلام کرده این حکم را در دادگاه تجدیدنظر به چالش خواهد کشید؛ اقدامی که وضعیت کمک های غذایی میلیونها آمریکایی را در ابهام قرار داده است.
دولت ترامپ قصد داشت از ابتدای ماه جاری، پرداخت کمک های غذایی به حدود ۴۲ میلیون نفر را به دلیل تعطیلی دولت بهطور کامل قطع کند. این اقدام با دو شکایت قضایی مواجه شده که تأکید دارند پرداخت این کمک ها باید ادامه یابد.
مککانل هفته گذشته حکم داده بود که دولت دستکم باید صندوق ذخیره حدود ۵ میلیارد دلاری اسنپ را مصرف کند، اما این مبلغ برای پوشش کامل ماه نوامبر که هزینه آن بیش از ۹ میلیارد دلار برآورد شده، کافی نیست.
دولت ترامپ در تلاش است منابع مالی را بهگونهای جابهجا کند که هزینههایی مانند حقوق نیروهای نظامی و برنامه تغذیهای زنان و نوزادان تأمین شود. همزمان وزارت حملونقل آمریکا اعلام کرده به دلیل کمبود نیروهای کنترل پرواز در جریان تعطیلی دولت، شمار پروازها در برخی فرودگاهها کاهش خواهد یافت.
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