میزبانی بازی‌های کشورهای اسلامی به ایران نرسید

امتیاز میزبانی هفتمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی به مالزی داده شد، این در حالی است که ایران هم برای میزبانی این بازی‌ها اعلام آمادگی کرده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی انجمن همبستگی کشورهای اسلامی طی چهاردهمین نشست خود میزبانی دور بعد بازیها را به شهر سلانگور مالزی اعطا کرد.

پس از بازدید نمایندگان اعزامی انجمن همبستگی کشورهای اسلامی جهت بررسی شرایط میزبانی سه کشور ایران، ازبکستان و مالزی و بعد از برپایی نشست های کارشناسی، نتیجه و تصمیم کمیته نظارت به مجمع عمومی این انجمن ارسال گردید.

مجمع عمومی انجمن کشورهای اسلامی امروز و در حاشیه برپایی چهاردهمین نشست خود اعلام کرد که میزبان هفتمین دوره بازیها، شهر سلانگور مالزی خواهد بود.

هفتمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در سال ۲۰۲۹ برگزار خواهد شد.

