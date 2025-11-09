شوینده های خانگی و خطر آسیب دستگاه تنفسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، مهدی جهانگیری، با تاکید بر ضرورت ارتقای آگاهی خانواده‌ها نسبت به خطرات ناشی از مصرف نادرست مواد شوینده، گفت: برخلاف تصور عمومی که کارهای خانه‌داری را بدون خطر می‌داند، بسیاری از مواد شوینده به دلیل دارا بودن ترکیبات تحریک‌کننده یا سمی، می‌تواند سلامت دستگاه تنفسی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: پیش از خرید یا استفاده از مواد شوینده، افراد به برچسب محصول توجه کنند؛ چرا که آگاهی از ترکیبات و هشدارهای ایمنی درج‌شده روی آن‌ها، زمینه انتخاب آگاهانه‌تر و مصرف ایمن‌تر را فراهم می‌کند.

جهانگیری همچنین تهویه مناسب محیط را یکی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه برشمرد و گفت: باز کردن پنجره‌ها و استفاده از هود یا فن هنگام مصرف شوینده‌ها، به کاهش غلظت بخارات و آلاینده‌های شیمیایی کمک می‌کند.

به گفته وی، استفاده از تجهیزات حفاظت فردی به ویژه ماسک‌های فیلتردار که در بازار تحت عنوان FFP2 که دارای لایه کربن فعال باشد (رنگ تیره) به فروش می‌رسد و یا ماسک‌های کارتریج دار؛ نقش مهمی در حفاظت از سلامت افراد در برابر ترکیبات مضر شوینده‌ها دارد.

جهانگیری ادامه داد: استفاده از ماسک‌های پارچه‌ای و ماسک‌های پزشکی معمولی، حفاظت کمی در برابر بخارات مواد شوینده فراهم می‌کنند.

وی همچنین بر استفاده از عینک، دستکش و پوشش مناسب برای کاهش تماس پوستی تأکید و تصریح کرد: ترکیب برخی شوینده‌ها با یکدیگر، از جمله سفید کننده ها با مواد اسیدی، موجب آزاد شدن گازهای سمی و بروز حوادث ناگوار می‌شود و باید به‌طور جدی از آن پرهیز کرد.

جهانگیری، رعایت اصول ساده‌ای مانند مطالعه برچسب محصولات، تهویه مناسب محیط؛ استفاده صحیح از ماسک‌های مناسب و پرهیز از ترکیب شوینده‌ها را راهکارهایی مؤثر برای پیشگیری از آسیب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت ریوی دانست و افزود: حفاظت تنفسی تنها به محیط‌های صنعتی محدود نمی‌شود، بلکه در خانه نیز رعایت این اصول، تضمین کننده سلامت خانواده است.