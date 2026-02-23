محسن‌ لعل حسن زاده، رئیس اداره آموزش‌های همگانی اورژانس کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر سال نسبت به خطرات ترکیب مواد شوینده هشدار داده می‌شود، اظهار کرد: با وجود این تأکیدها، همچنان شاهد بروز مشکلات و مسمومیت‌های ناشی از این اقدام هستیم.

وی افزود: بسیاری از افراد بدون توجه به ماهیت اسیدی و بازی مواد شوینده، آن‌ها را با یکدیگر مخلوط می‌کنند؛ در حالی که ترکیب برخی از این مواد، به‌ویژه سفیدکننده‌ها با جرم‌گیرها، بسیار خطرناک است.

تولید گاز کلر؛ تهدیدی جدی برای راه‌های هوایی

به گفته وی، مخلوط شدن این مواد می‌تواند منجر به انتشار گازهای مختلف شود که مهم‌ترین آن‌ها گاز کلر است. گاز کلر، گازی بسیار سوزاننده است و می‌تواند به سرعت راه‌های هوایی را دچار سوختگی و التهاب کند.

لعل حسن زاده تأکید کرد: استنشاق این گاز باعث تنگی نفس می‌شود و اگر تماس ادامه پیدا کند، شدت التهاب می‌تواند به حدی برسد که منجر به انسداد راه هوایی شود؛ شرایطی که یک اورژانس پزشکی واقعی محسوب می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این گاز می‌تواند موجب سوزش چشم‌ها و تحریک مخاط دستگاه تنفسی شود و علائمی مانند سرفه، احساس خفگی و اضطراب را در فرد ایجاد کند.

توصیه‌های پیشگیرانه در زمان استفاده از مواد شوینده

رئیس اداره آموزش‌های همگانی اورژانس کشور از شهروندان خواست به هیچ عنوان مواد شوینده را در محیط‌های بسته و بدون تهویه با یکدیگر مخلوط نکنند.

وی گفت: اگر قرار است سرویس‌های بهداشتی یا فضاهای بسته شست‌وشو شوند، حتماً سیستم تهویه روشن باشد. تا حد امکان از ماسک استفاده شود، هرچند ماسک نیز به طور کامل از استنشاق گاز کلر جلوگیری نمی‌کند، اما می‌تواند تا حدودی خطر را کاهش دهد.

در صورت بروز علائم چه باید کرد؟

لعل حسن زادهدرباره اقدامات اولیه در صورت بروز مسمومیت توضیح داد: اگر فردی هنگام تمیزکاری دچار سرفه‌های ناگهانی، تنگی نفس یا احساس اضطراب شد، نخستین اقدام این است که او را فوراً از محیط آلوده خارج کرده و تهویه مناسب برقرار شود.

وی افزود: در صورتی که علائم بهبود نیافت یا شدت پیدا کرد، باید در سریع‌ترین زمان ممکن با اورژانس تماس گرفته شود تا همکاران ما راهنمایی‌های لازم را ارائه دهند و در صورت نیاز، خدمات پزشکی در کوتاه‌ترین زمان به محل اعزام شود.

رئیس اداره آموزش‌های همگانی اورژانس کشور در پایان بار دیگر بر لزوم رعایت نکات ایمنی در استفاده از مواد شوینده تأکید کرد و گفت: پیشگیری از این حوادث تنها با دقت و پرهیز از ترکیب مواد شیمیایی در محیط‌های بسته امکان‌پذیر است.