به گزارش خبرگزاری مهر، بیشترین آمارهایی که در رابطه با آسیب‌های خانه تکانی با آن مواجه هستیم تروما بر اثر سقوط به دلیل قرار گرفتن در سطح بالا برای تمیز کردن و بروز مشکلات تنفسی بر اثر استفاده همزمان از وایتکس و مواد شوینده است.

به هیچ عنوان نباید موادی نظیر وایتکس را با سایر مواد شوینده ترکیب کنیم، در صورت مخلوط کردن وایتکس با مواد شوینده گاز کلری آزاد می‌شود که بر روی سیستم تنفسی ما اثر می‌گذارد و از این رو به هیچ عنوان در تمیز کردن منزل نباید مواد شوینده نظیر وایتکس، جرم‌گیر و مواد شوینده را به هم مخلوط کرد. حدود ۶۰ درصد از حوادث مرتبط با خانه تکانی مربوط به خانم‌ها بوده است، افزود: اگر این اتفاق برای فردی رخ داد بهتر است هر چه سریع‌تر از خانه خارج شود و به مکانی برود که در آن هوای آزاد وجود داشته باشد و اگر شرایط فرد بهتر نشد حتما به با اورژانس تماس گرفته شود و از پای تلفن‌ به مشاوره‌های کارشناسان اورژانس عمل کنند و چنانچه نیاز شد برای آن‌ها آمبولانس اعزام می‌شود و اگر در خانه دستگاه اکسیژن دارند هم می‌توانند از آن استفاده کنند.

توصیه جدی ما این است که افراد به ویژه اشخاصی که بیماری‌های زمینه‌ای ریوی دارند از ادغام کردن مواد شوینده با یکدیگر جدا بپرهیزند تا دچار مشکلات تنفسی نشوند.

هر کسی که در معرض مواد شوینده قرار گرفته و دچار احساس تنگی نفس، سوزش چشم، سوزش ته گلو، بی‌قراری و خستگی مفرط ناگهانی شد حتما با اورژانس (۱۱۵) تماس بگیرد و اطرافیان نیز آن فرد را از محیط خارج کنند.

اگر فردی در آن فضا و هنگام خانه تکانی دچار تروما شد و از محیطی پرت و یکی از اندام‌هایش دچار آسیب دیدگی شد ترجیحا باید جابه‌جا نشود و در و پنجره‌ها باز و تهویه مطبوع ایجاد شود تا همکاران ما برسند و اقدام‌های لازم را انجام دهند.

در رابطه با شوینده‌های معتبر و نامعتبر، وزارت بهداشت به صورت مکرر در حال ارسال فهرست این اقلام است که در رسانه‌ها منتشر می‌شود و توصیه ما این است که مردم به آن فهرست رجوع کنند، قطعا مواد شوینده غیرمعتبر هم عوارض پوستی و هم عوارض تنفسی را به همراه دارد برخی از این مواد نیز می‌تواند بر روی چشم و بینایی افراد موثر باشد.

اگر مواد شوینده وارد چشم شد توصیه می‌شود افراد این عضو را سریعا با آب شرب به مدت ۲۰ دقیقه شست‌وشو دهند تا همکاران ما بر بالین بیمار حاضر شوند.