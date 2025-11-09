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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۸:۵۷

باراک: ساختمان پارلمان اسرائیل را محاصره کنید

باراک: ساختمان پارلمان اسرائیل را محاصره کنید

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی خواهان محاصره پارلمان این رژیم و براندازی کابینه نتانیاهو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، ایهود باراک نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی تاکید کرد: کابینه نتانیاهو یک کابینه فاسد و نژاد پرست و ناتوان برای سوق دادن اوضاع به سمت اجرای اصلاحات و اتحاد است.

وی اضافه کرد: ما خواهان نافرمانی مدنی نامحدود برای ساقط کردن این کابینه هستیم.

باراک تصریح کرد: کابینه نتانیاهو مانند یک قدرت شورشی علیه قانون و منافع جمعی عمل می‌کند. راه کارهای معمول کافی نیست و باید علیه این کابینه دست به اقدامات استثنائی زد.

وی بیان کرد: از معارضان می‌خواهیم با شجاعت رفتار کرده و مشارکت خود را در جلسات پارلمان به حالت تعلیق درآورند. ساختمان پارلمان نیز باید با حضور معترضان محاصره شده تا کابینه ساقط شود.

کد مطلب 6649529

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