چین، محدودیت صادرات عناصر نادر خاکی به آمریکا را تعلیق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت بازرگانی چین اعلام کرد ممنوعیت صدور مجوز صادرات اقلام دارای کاربرد دوگانه مرتبط با عناصر گالیوم، ژرمانیوم، آنتیموان و همچنین مواد فوق‌سخت به ایالات متحده را به حالت تعلیق درآورده است. این تعلیق از ۱۸ آبان ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۶ آذر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

وزارت بازرگانی چین در بیانیه خود یادآور شد که محدودیت‌ها نخستین‌بار در آذر ۱۴۰۳ اعلام شده بود. به‌همراه این تعلیق، چین همچنین بررسی‌های سختگیرانه مربوط به «کاربر نهایی» و «کاربرد نهایی» در صادرات گرافیت دارای کاربرد دوگانه به آمریکا را نیز متوقف کرده است.

این اقدام، دو روز پس از آن صورت می‌گیرد که پکن تعلیق برخی کنترل‌های صادراتی دیگر، از جمله محدودیت‌های گسترش‌یافته بر عناصر نادر خاکی و مواد مورد استفاده در باتری‌های لیتیومی را اعلام کرد.

«شی جین‌پینگ» رئیس جمهوری چین و «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا پیش‌تر توافق کرده بودند برای یک سال تعرفه‌ها را کاهش داده و اقدامات تجاری دیگر را متوقف کنند.