به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه‌شنبه در نشست برنامه‌ریزی رویداد بین‌المللی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل با ظرفیت‌های گسترده در کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن آماده است تا میزبان یکی از مهم‌ترین همایش‌های اقتصادی کشور طی روزهای ۵ تا ۷ آذر سال جاری باشد.

وی با اشاره به حضور سفرای کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای حوزه قفقاز و همسایه در این رویداد، اظهار کرد: مقامات عالی‌رتبه کشوری نیز در این همایش شرکت خواهند کرد.

استاندار اردبیل تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲۰۸ فرصت سرمایه‌گذاری در قالب مجوزهای بی‌نام و طرح‌های اقتصادی قابل واگذاری شناسایی شده که برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی خواهد شد.

امامی یگانه با اشاره به رویکرد نوآورانه این همایش، استفاده از ظرفیت اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت در کشاورزی، توسعه شهر هوشمند و هوشمندسازی خدمات گردشگری را از محورهای اصلی آن عنوان کرد.

وی تأکید کرد: برگزاری این همایش فرصتی استثنایی برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، توسعه صادرات، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان و شتاب‌بخشی به مسیر توسعه استان اردبیل خواهد بود.

گفتنی است، در پایان این نشست بهروز خلیلی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار به‌عنوان جانشین رئیس ستاد برگزاری همایش، حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی استان به‌عنوان دبیر ستاد برگزاری همایش و رئیس کمیته اجرایی، یعثوب نژادمحمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان به‌عنوان دبیر تخصصی ستاد برگزاری همایش و رئیس کمیته اداری، فنی و تولید محتوا و مهین صدیقی معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین‌الملل حوزه استاندار به‌عنوان رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی معرفی شدند.

احکام مسؤولیت این افراد از سوی استاندار اردبیل به‌عنوان رئیس همایش اعطا شد.