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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

رشد دو برابری واردات برنج؛ برنج هندی در صدر برنج های خارجی

رشد دو برابری واردات برنج؛ برنج هندی در صدر برنج های خارجی

طی شش ماهه نخست امسال ۹۶۵ هزار تن برنج وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود دو برابر شده است. همچنین در این مدت هند بزرگترین فروشنده برنج به ایران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، در نیمه نخست سال جاری ۹۶۵ هزار تن انواع برنج اعم از برنج کامل سفید شده، برنج نیمه سفید شده و خرده برنج به ارزش یک میلیارد و۴۲ میلیون دلار وارد کشور شده است.

واردات انجام شده از کشورهای هند، پاکستان، امارات متحده عربی، تایلند و ترکیه و همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده است.

هند یکی فروشندگان بزرگ برنج به ایران بوده که در شش ماه نخست امسال ۵۲۵ هزار تن برنج به ارزش ۵۵۵ میلیون و ۶۲۵ دلار به ایران فروخته شده و اولین صادرکننده برنج به کشور است.

ایران همچنین ۲۷۹ هزار تن برنج به ارزش ۳۱۶ میلیون و ۶۲۱ دلار از پاکستان خریده و پاکستان دومین فروشنده برنج به ایران به شمار می‌رود.

تایلند نیز ۲۴۶۰ تن برنج به ارزش سه میلیون و ۱۸۶ هزار و ۵۶۹ به ایران صادر کرده است. همچنین ترکیه با صادرات ۳۶۶ تن برنج به ارزش ۳۶۹ هزار دلار کمترین میزان سهم برنج خارجی در بازار ایران را داشته است.

امارات متحده عربی نیز با صادرات ۱۳۵ هزار تن برنج به ارزش ۱۴۷ میلیون دلار یکی دیگر از فروشندگان برنج به ایران بوده است.

طی این مدت واردات برنج از مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی هم جمعاً ۲۳ هزار تن به ارزش ۱۹ میلیون دلار بوده است.

طبق آنچه سال گذشته اعلام شده، واردات برنج در نیمه نخست پارسال ۵۰۰ هزار تن بوده است.

کد مطلب 6649715
طیبه بیات

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