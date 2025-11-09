خبزگزاری مهر، گروه استان‌ها: در چارچوب پویش ملی «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید»، خبرنگار مهر در خراسان جنوبی با محمدحسین باکمال، پیشکسوت مطبوعات، گفتگویی تفصیلی انجام داده است.

او معتقد است تاریخ ایران تنها روایت جنگ‌ها و پادشاهان نیست، بلکه داستان تداوم روحی است که هیچ دشمنی نتوانسته آن را در هم بشکند.

باکمال با استناد به رخدادهای تاریخی و واقعیت‌های امروز، تأکید می‌کند که ایران همیشه در برابر فشارها سرافراز بیرون آمده است.

آقای باکمال، پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» این روزها در فضای فرهنگی و رسانه‌ای کشور جریان دارد. از نگاه شما به عنوان یک پیشکسوت مطبوعات، این عبارت چه معنا و ریشه‌ای دارد؟

این جمله ریشه در واقعیت تاریخی دارد، نه شعار. اگر تاریخ ایران را از دوران باستان تا امروز مرور کنیم، می‌بینیم که هیچ قدرتی نتوانسته روح استقلال این ملت را در هم بشکند. از حمله اسکندر مقدونی تا هجوم مغول و دوران استعمار نو، ایرانیان همواره پس از هر فشار و شکست ظاهری، دوباره برخاسته‌اند. این خصلتِ برخاستن از خاکستر، همان ویژگی ققنوس‌وار ملت ماست که باعث شده بارها دشمنان در برابر اراده ایرانی زانو بزنند.

برخی معتقدند اقتدار ایران در طول تاریخ تنها نظامی نبوده است. شما این موضوع را چطور می‌بینید؟

کاملاً درست است. قدرت ایران همیشه بیش از آنکه در شمشیر و سپاه باشد، در فرهنگ و خرد بوده است.

ما از قرن‌ها پیش، تمدنی فرهنگی داشته‌ایم که «دانایی» را با «دلاوری» همراه کرده است. شعر، دین، هنر، علم و اخلاق، سپرهای نرم ایران در برابر سلطه‌طلبی بوده‌اند.

در دوره‌هایی که دیگران با اسلحه و زور پیش می‌رفتند، ایران با علم و فرهنگ مقاومت کرد. به همین دلیل است که ریشه هویت ایرانی قطع‌نشدنی است؛ چون بر پایه اندیشه و ایمان بنا شده، نه صرفاً بر قدرت سیاسی.

امروز نیز جنگی رسانه‌ای و اقتصادی علیه ایران در جریان است. آیا می‌توان این وضعیت را ادامه همان دشمنی تاریخی دانست؟

بله، کاملاً. امروز جنگ‌ها فقط لباس عوض کرده‌اند. اگر در گذشته با شمشیر و تفنگ به میدان می‌آمدند، حالا با رسانه و تحریم می‌جنگند. اما هدف همان است: تضعیف روحیه ملت.

تفاوت امروز در این است که مردم ایران آگاه‌تر شده‌اند؛ می‌دانند که دشمن می‌خواهد باور ملی و اعتمادبه‌نفس ما را هدف بگیرد. اما واقعیت این است که هر بار فشار بیشتر شده، ایرانی‌ها متحدتر و خودباورتر شده‌اند. این همان چیزی است که دشمن نمی‌تواند درک کند.

شما به عنوان روزنامه‌نگار باسابقه، نقش جوانان را در تداوم این مقاومت چطور ارزیابی می‌کنید؟

جوانان امروز ادامه‌دهندگان همان نسل‌هایی هستند که در دوران دفاع مقدس، در میدان ایستادند. تنها ابزارها عوض شده است؛ آن روز سلاح بود، امروز قلم، علم و فناوری است.

وقتی می‌بینیم یک جوان ایرانی در حوزه نانو، پزشکی یا فضایی دستاوردی جهانی ثبت می‌کند، در واقع دارد همان پیامی را می‌دهد که رزمنده‌های ما در جبهه گفتند: «ما می‌توانیم».

نسل امروز ثابت کرده که ایستادگی فقط در میدان جنگ نیست؛ در میدان پیشرفت هم می‌شود دشمن را وادار به زانو زدن کرد.

مردم ما همیشه باور داشته‌اند که سرنوشتشان را خودشان رقم می‌زنند. ترکیب هویت ایرانی و باور اسلامی، نیرویی ساخته که هیچ فشار بیرونی نمی‌تواند آن را در هم بشکند.

در هر دوره‌ای که دشمن خیال کرده ایران را شکست داده، همان دوره، نقطه آغاز یک دوران جدید از پیشرفت بوده است. این یعنی روح ایرانی شکست‌پذیر نیست.

اگر قرار باشد پیامی به دشمنان ملت ایران در قالب همین پویش بدهید، آن پیام چیست؟

پیام من این است: تاریخ را بخوانید.

ایران ملتی نیست که تسلیم شود. در برابر تحریم، تهدید و حتی تحقیر، همیشه به فرصت رسیده‌ایم. شما شاید فناوری، اقتصاد یا رسانه در اختیار دارید، اما ما ایمان، فرهنگ و حافظه تاریخی داریم. این سه عنصر، قوی‌تر از هر سلاحی است.

در طول تاریخ، هرکس با ایران درافتاده، در نهایت مجبور به عقب‌نشینی شده است. این بار هم تفاوتی ندارد؛ در برابر ملت ایران، دوباره زانو خواهید زد.

سخنان محمد حسین باکمال یادآور این واقعیت است که اقتدار ایران در طول تاریخ، نه تصادفی بلکه حاصل پیوند عمیق مردم با ایمان و هویت خویش است.

پویش «در مقابل ایران دوباره زانو می‌زنید» در خراسان جنوبی، فرصتی است تا این روح تاریخی مقاومت و خودباوری، دوباره روایت شود؛ روایتی از ملتی که هیچ قدرتی در طول تاریخ نتوانسته آن را از پای درآورد.