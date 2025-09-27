  1. حوزه و دانشگاه
  2. آموزش عالی
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۶

ارتقای رتبه مجله «پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران»

بر اساس آخرین به‌روزرسانی سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجله «پژوهش‌های انسان شناسی ایران» دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه «الف» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله «پژوهش‌های انسان شناسی ایران» دانشگاه تهران، بر اساس اعلام سامانه رتبه‌بندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توانست در ارزیابی ۱۴۰۳ این وزارتخانه، به رتبه «الف» ارتقا، یابد.

این دستاورد در نتیجه تلاش‌های هیئت تحریریه، نویسندگان و پژوهشگران این مجله به دست آمده و نشان‌دهنده ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی آن است.

مجله پژوهش‌های انسان شناسی ایران با سردبیری احمد نادری، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش انسان‌شناسی در کشور، شناسایی موضوعات و مسائل انسان شناختی، مقاله‌های علمی در حوزه انسان شناسی را به صورت دوفصلنامه منتشر می‌کند.

سعدانه طباطبایی نیا

