به گزارش خبرگزاری مهر، مجله «پژوهشهای انسان شناسی ایران» دانشگاه تهران، بر اساس اعلام سامانه رتبهبندی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، توانست در ارزیابی ۱۴۰۳ این وزارتخانه، به رتبه «الف» ارتقا، یابد.
این دستاورد در نتیجه تلاشهای هیئت تحریریه، نویسندگان و پژوهشگران این مجله به دست آمده و نشاندهنده ارتقای کیفیت علمی و پژوهشی آن است.
مجله پژوهشهای انسان شناسی ایران با سردبیری احمد نادری، نشریهای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش انسانشناسی در کشور، شناسایی موضوعات و مسائل انسان شناختی، مقالههای علمی در حوزه انسان شناسی را به صورت دوفصلنامه منتشر میکند.
نظر شما