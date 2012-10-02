حلقه ‌های صالحین فرمایش مقام معظم رهبری را نهادینه می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام ناصر مظلوم شامگاه دوشنبه در جلسه هماهنگی مربیان طرح صالحین و فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج در سپاه پاسداران ناحیه ورامین افزود: لازم است تمام فرماندهان و مجموعه های بسیج، حمایت های خود از طرح صالحین را بیش از گذشته کنند.

تمرکز بسیج در زمینه تربیت نیروهای متعهد

وی بیان داشت: تمرکز بسیج بر روی حلقه های صالحین در زمینه تربیت نیروهای متعهد است؛ چراکه دشمن پس از جنگ سخت، رویکرد خود را تغییر داد و با تعابیری که مقام معظم رهبری فرمودند، جبهه تغییر کرد و تهاجم فرهنگی، تبلیغاتی، در کشور به وجود آمد تا اینکه در سال 88 این جبهه به نام جبهه جنگ نرم از طرف مقام معظم رهبری اعلام شد.

معاون آموزشی و تربیت سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران افزود: سپاه و بسیج برای مقابله با این هجمه، کار بزرگی را شروع کردند و در پایگاه نواحی موفقیت هایی داشتیم و باید از قشر جوان که بسیار مهم بوده و از ظرفیت دانش آموزی و فرهنگیان برخوردار است، در پایگاه های بسیج محلات استفاده شود.

وی با اشاره به سخنانی از مقام معظم رهبری گفت: ما باید انسانهایی را تربیت کنیم که در چهار موضوع مسلط باشند و از نظر فرهنگی، سیاسی و تبلیغ دین وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.

حجت الاسلام مظلوم تأکید کرد: حلقه های صالحین به دنبال نهادینه کردن فرمایش مقام معظم رهبری هستند تا انسانهایی تربیت کنند که در میدان رزم برجسته، در مباحث فرهنگی دارای بنیه قوی و در عرصه سیاسی خودجوش بوده و بتوانند دین را تبلیغ کنند.

به بسیجیان توانمند نیاز داریم

وی با اشاره به سخنی دیگر از مقام معظم رهبری ادامه داد: بسیجی باید فعال باشد تا بتواند دیگران را جذب کند و به همین دلیل به بسیجیان توانمند نیاز داریم.

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر پیرامون اجرای طرح صالحین، مرتضی مؤمنی فر فرمانده سپاه پاسداران ناحیه ورامین و دبیر اجرای طرح صالحین شهرستان ورامین با تأکید بر اهمیت اجرای بهینه این طرح از حوزه های بسیج خواست با تمام توان برای اجرای مطلوب طرح صالحین همکاری کنند.

سرمربی طرح صالحین شهرستان ورامین نیز در ادامه این جلسه بیان داشت: مربیان طرح صالحین باید تلاش جدی تری برای پرورش سرگروه های طرح صالحین کنند.

افزایش بینش سیاسی اعضا با اجرای موفق طرح

حجت الاسلام سید محسن محمودی افزود: اجرای موفق این طرح، بینش سیاسی اعضا را افزایش می دهد و لذا باید به عنوان سرباز ولایت برای اجرای طرح مذکور تمام سعی و تلاش خود را بکار بندیم.

وی ادامه داد: در حلقه های صالحین گفتار و رفتار باید تحلیل شود؛ وقتی متربی(تربیت شونده) در حلقه های صالحین به مربی نگاه می کند، باید دین را در مربی ببیند و مربیان از نظر اخلاق، دین، نماز و ... نمونه باشند.

امام جمعه موقت ورامین تأکید کرد: مهم ترین طرح معنوی و فرهنگی بسیج که به عنوان مأموریت این نهاد تلقی می شود، حلقه های صالحین است و هر فردی که در بسیج عضویت دارد، باید در حلقه های صالحین حضور داشته باشد و ملاک یک بسیجی فعال، حضور در این حلقه هاست.

وی اضافه کرد: تمرکز بسیج بر روی حلقه های صالحین است و این حلقه ها مکان مناسبی برای بیان تجربیات سازنده است که در تمام اقشار حلقه های صالحین شروع به کار کرده است.

تربیت بسیجیان مؤمن، توانمند و با تربیت سیاسی و دینی

حجت الاسلام محمودی اظهار داشت: حلقه های صالحین به دنبال تربیت بسیجیان مؤمن، توانمند و با تربیت سیاسی و دینی است و افزایش بصیرت سیاسی، کادریابی و کار رسانه ای متناسب با بسیج از اهداف ماست.

وی افزود: مهم ترین موضوع در ابعاد مختلف، تربیت دینی است زیرا شبهاتی که در جامعه و به خصوص در میان نسل جوان و مدارس وجود دارد، غوغا می کند و باید برای رفع این شبهات فکری کرد.

گفتنی است شجره طیبه صالحین، به معنای اخص، در صدد راه ‌اندازی حلقه‌ های تربیتی در مسجد، با هدف ایجاد یا تغییر رفتار در مخاطبان، مبتنی بر مکتب تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت(علیهم السلام) است اما صالحین به معنای عام، به فعال سازی، رونق و احیای مساجد شیعه در آخر الزمان می‌اندیشد.

تربیت انسانهای مؤمن، بصیر، مجاهد، فعال، انقلابی و دارای موضع دینی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز از اهداف اصلی و اساسی شجره طیبه صالحین است.

اعضای حلقه ‌های تربیتی صالحین نیز به طور معمول 15 تا 20 نفرند که در موارد استثناء می‌ توانند کمتر یا بیشتر از این تعداد نیز باشند.