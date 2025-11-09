به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سازگاری با کمآبی با اشاره به وضعیت ناترازی در حوضه زایندهرود، گفت: استان چهارمحال و بختیاری در خوشآب و هواترین سالها، حدود ۸۵ درصد از آب پشت سد زایندهرود را تأمین میکند، در حالی که تنها کمتر از ۱۰ درصد از این آب به استان اختصاص یافته است.
وی با انتقاد از مدیریت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب کشور افزود: ناترازی در حوضه زایندهرود به حدود یک میلیارد متر مکعب رسیده است. حتی اگر برداشت استان چهارمحال و بختیاری از زایندهرود به صفر برسد، باز هم مشکل این حوضه حل نخواهد شد.
آذر تأکید کرد: از همکارانمان در استانهای همجوار انتظار داریم به جای انتقاد به اسناد و استان چهارمحال و بختیاری، به فکر مدیریت مصرف و تقاضا در پاییندست باشند.
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