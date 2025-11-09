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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

سهم واقعی چهارمحال و بختیاری از زاینده‌رود کمتر از ۱۰ درصد است

سهم واقعی چهارمحال و بختیاری از زاینده‌رود کمتر از ۱۰ درصد است

شهرکرد-معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: کمتر از ۱۰ درصد از آب زاینده رود به استان چهارمحال و بختیاری اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر آذر پیش از ظهر یکشنبه در جلسه سازگاری با کم‌آبی با اشاره به وضعیت ناترازی در حوضه زاینده‌رود، گفت: استان چهارمحال و بختیاری در خوش‌آب و هواترین سال‌ها، حدود ۸۵ درصد از آب پشت سد زاینده‌رود را تأمین می‌کند، در حالی که تنها کمتر از ۱۰ درصد از این آب به استان اختصاص یافته است.

وی با انتقاد از مدیریت وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب کشور افزود: ناترازی در حوضه زاینده‌رود به حدود یک میلیارد متر مکعب رسیده است. حتی اگر برداشت استان چهارمحال و بختیاری از زاینده‌رود به صفر برسد، باز هم مشکل این حوضه حل نخواهد شد.

آذر تأکید کرد: از همکارانمان در استان‌های همجوار انتظار داریم به جای انتقاد به اسناد و استان چهارمحال و بختیاری، به فکر مدیریت مصرف و تقاضا در پایین‌دست باشند.

کد مطلب 6649882

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    نظرات

    • حسین IR ۲۳:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
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      مردم چهار محال آب نخورند چون اصفهان میخواد، فضای سبزش را آبیاری کنه، چون میخواد کشاورزیش رونق داشته باشه، چون میخواد صنایعش آب را دود کنه بره هوا.
      • یزدان IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
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        دوست عزیز آب چهار محال باغهای هلو بادام که در دامنه کوها درست شده داره حروم میکنه صنایع کاشی سرامیک یزد داره حروم میکنه باغهای پسته کرمان و رفسنجان حروم میکنه ن صنایع اصفهان که خود شما ها دارید اونجا کار میکنید و اصفهان زندگی میکنید انصاف داشته باشید
      • ناشناس IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰
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        آقای با انصاف، داره میگه استان چهارمحال ۱۰ درصد برداشت میکنه، حالا به هلو میده یا هر چیز، ۹۰ درصد برا شما هست، چشمتون بر نمی داره برا همون مقدار ناچیز،
    • احمد IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
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      سهم قانونی کمتر از ۱۰ درصد هست ولی برداشت آب در طرحهای مختلف مثل طرح بن بروجن و طرح طوبی و مناطق مختلف مثل تپه های مارکده و شوراب و صدها طرح وبرداشت دیگر و ممانعت از ورود روان آبها با احداث صدها بند در حوضه آبریز زاینده رود بسیار بیشتر از ده درصد هست در سی سال گذشته مساحت زیر کشت وباغستانهای چهارمحال درمسیر زاینده رود چندین برابر شده ولی دشتهای حاصلخیز شرق اصفهان پس از چند هزارسال آبادی وکشت وکار ( با آب زاینده رود)هم اکنون خشک شده و کشاورزان آنجا سرمایه وشغلشان را از دست داده اند چرا؟ ؟
    • IR ۰۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      1 1
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      عملا بیشتر از نصف زاینده‌رود را چهارمحال داره برداشت میکنه

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