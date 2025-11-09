کیبورد برای نسل آلفا منسوخ می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، طبق این گزارش تا ۲۰۲۸ میلادی هوش مصنوعی مبتنی بر صوت به رابط برتر برای برقراری ارتباطات تبدیل می‌شود.

احتمالاً برای نسل آلفا که پس از ۲۰۱۰ میلادی متولد شده اند، کیبورد هیچ گاه بخشی از زندگی روزمره شأن نخواهد بود. در عوض آنها نخست با دستگاه‌هایشان صحبت و بعداً آن را اصلاح می‌کنند.

پل سفتون مدیر جهانی بخش ارتباطات جابرا در این باره می‌گوید: در محیط‌های کاری مجهز به هوش مصنوعی در آینده نزدیک، نخستین پیش‌نویس یک فعالیت با گفتار نوشته خواهد شد، نه تایپ. تایپ کردن فقط به عنوان یک مرحله ویرایش عمل خواهد کرد، نه یک مرحله خلاقانه.

تغییری که در این گزارش به آن پرداخته شده نشان دهنده شیوه تفکر طبیعی انسان یعنی روشی سریع، تکرارشونده و محاوره‌ای است. همچنین این تغییر زمینه را برای خلاقیت‌های خودجوش فراهم می‌کند. داده ورودی به شکل صوت مزیت بهره وری شفافی برای والدین شاغل و افرادی که چند فعالیت انجام می‌دهد، فراهم و امکان تعاملات بدون دخالت دست را در حال حرکت فراهم می‌کند.

البته همه با این موج همراه نیستند. کارشناسان هشدار می‌دهند آینده‌ای که در آن گفتار نقش اصلی دارد، احتمالاً چالش‌های جدیدی همراه داشته باشد. فابریس کاوارتا پروفسور مدیریت در دانشکده بازرگانی ESSEC معتقد است هرچند ممکن است گفتار به روش اصلی انتقال داده‌های ورودی تبدیل شود اما جایگزین ارتباطات نوشتاری نخواهد شد. پیام‌های صوتی فاقد قابلیت مرور سریع، جستجوی کلمات کلیدی و وضوح هستند. همچنین بایگانی آنها دشوارتر و پردازش آنها کندتر است.

به گفته برتراند ادرین از دانشکده بازرگانی EHL Hospitality نیز معتقد است اگر پیام‌های صوتی نوشته نشوند، اعتبار آنها چندان نخواهد بود.

بنابراین هرچند استفاده از کیبوردهای دسک تاپ در حال افول است اما این ابزارها یکباره ناپدید نمی‌شوند.