به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید مشاور وزیر ارتباطات از پروژه‌های زیرساختی شهرستان اظهار داشت: یکی از تأکیدات مهم دولت چهاردهم توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های فناورانه در مناطق مختلف کشور است و شهرستان دشتی نیز در این مسیر برنامه‌های خوبی در دست اجرا دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مسیر فیبر نوری شهرستان دشتی که از چاهگاه تا شهر شنبه به طول شش کیلومتر را شامل می‌شود، در آستانه اتمام است و خوشبختانه پیشرفت فیزیکی بسیار مناسبی دارد.

مقاتلی تصریح کرد: امروز در جریان بازدید میدانی مشاوران محترم وزیر ارتباطات، درخواست فرمانداری برای ادامه پروژه از شهر شنبه تا روستای باغان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مسیر به طول بیست و چهار کیلومتر تکمیل شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارتباطات زیرساختی شهرستان در حوزه فیبر نوری بهبود مناسبی خواهد یافت که گامی مؤثر در توسعه خدمات دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت است.

وی همچنین از نگاه ویژه و تأکیدات استاندار بوشهر و همچنین پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تقویت زیر ساخت‌های ارتباطی شهرستان تقدیر کرد.