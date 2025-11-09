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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

مقاتلی: زیرساخت‌های ارتباطی دشتی توسعه می‌یابد

مقاتلی: زیرساخت‌های ارتباطی دشتی توسعه می‌یابد

بوشهر- فرماندار دشتی از موافقت نمایندگان وزارت ارتباطات با ادامه پروژه فیبر نوری از شهر شنبه تا روستای باغان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید مشاور وزیر ارتباطات از پروژه‌های زیرساختی شهرستان اظهار داشت: یکی از تأکیدات مهم دولت چهاردهم توسعه ارتباطات و زیرساخت‌های فناورانه در مناطق مختلف کشور است و شهرستان دشتی نیز در این مسیر برنامه‌های خوبی در دست اجرا دارد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از مسیر فیبر نوری شهرستان دشتی که از چاهگاه تا شهر شنبه به طول شش کیلومتر را شامل می‌شود، در آستانه اتمام است و خوشبختانه پیشرفت فیزیکی بسیار مناسبی دارد.

مقاتلی تصریح کرد: امروز در جریان بازدید میدانی مشاوران محترم وزیر ارتباطات، درخواست فرمانداری برای ادامه پروژه از شهر شنبه تا روستای باغان مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد این مسیر به طول بیست و چهار کیلومتر تکمیل شود.

فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، ارتباطات زیرساختی شهرستان در حوزه فیبر نوری بهبود مناسبی خواهد یافت که گامی مؤثر در توسعه خدمات دولت الکترونیک و ارتقای کیفیت دسترسی مردم به اینترنت پرسرعت است.

وی همچنین از نگاه ویژه و تأکیدات استاندار بوشهر و همچنین پیگیری‌های نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی در تقویت زیر ساخت‌های ارتباطی شهرستان تقدیر کرد.

کد مطلب 6649927

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