افتتاح ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح سهشنبه در مراسم افتتاح ۹۰ طرح مخابراتی و ارتباطی استان بوشهر که در روستای چارک برگزار شد، اظهار کرد: در هفته دولت در سطح شهرستان دشتی ۱۵۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر هفت همت افتتاح و اجرایی میشود.
وی افزود: همچنین چندین طرح مخابراتی از جمله دکل مخابراتی در روستاهای بنیاد، کلل و تلخو و همچنین ۴۰ کیلومتر فیبر نوری در سطح شهرستان دشتی به بهرهبرداری رسید.
فرماندار دشتی خاطرنشان کرد: اجرای این پروژهها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات ارتباطی، افزایش کیفیت اینترنت و پوشش شبکه مخابراتی در مناطق روستایی و شهری شهرستان خواهد داشت.
