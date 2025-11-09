به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل مکی‌زاده اظهارکرد: در آزمون‌های شایستگی کتبی راهنمایی درجه سه با حضور ۲۲ نفر از متقاضیان سمت راهنمای درجه سه حضور داشتند که هر در سه آزمون شرکت کردند.

وی آشنایی با مدیریت تیم پل فرماندهی، قوانین بین‌المللی پیشگیری از تصادم در دریا و سامانه‌های بویه‌گذاری و هدایت مانور با کشتی را از عناوین این دوره‌ها عنوان کرد که در مجموع ۶۶ دوره آزمون از متقاضیان برگزار شده است.

معاون دریایی بنادر هرمزگان ادامه داد: این آزمون‌ها با پیگیری‌های معاونت دریایی استان و ایجاد فضای مناسب و استاندارد و با هدف خدمات‌دهی بهتر به متقاضیان، تمرکز زدایی، کاهش هزینه متقاضیان و جلوگیری از تردد متقاضیان به تهران، در استان برگزار شد.

به گفته مکی‌زاده؛ پیش از این متقاضیان برای شرکت در آزمون‌ها به تهران اعزام می‌شدند و علاوه بر هزینه‌های ایاب و ذهاب، هزینه یک هفته اسکان در تهران نیز به آن‌ها تحمیل می‌شد.