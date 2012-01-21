نتایج آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم اعلام شد

محمد رضا مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره حافظان استان های گلستان، خراسان شمالی و جنوبی در مشهد حضور داشتند که تعداد شرکت کنندگان در این استان ها 282 نفر بودند که تعداد 215 نفر از آنها را حافظان قرآن کریم خراسان رضوی تشکیل داده بودند.

وی با بیان اینکه پس از برگزاری آزمون نهائی 33 نفر موفق به اخذ مدارک هنری شدند، افزود: اعطای مدارک به حافظان در راستای اشاعه و ترویج فرهنگ قرآنی و ایجاد انگیزه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: بر این اساس حافظانی که موفق به قبولی در آزمون های حفظ 10 جزء شوند مدرک هنری درجه 5، حفظ 20 جزء مدرک هنری درجه 4، حفظ کل مدرک هنری درجه 3 و مدرک هنری درجه 2 و درجه 1 دارای ارزش استخدامی اعظاء می شود.

وی توضیح داد: آزمون اعطای مدرک به حافظان قرآن کریم با ثبت نام متقاضیان در اردیبهشت ماه آغاز شد و تعداد 460 نفر ثبت نام کننده در اجزاء 5، 10 و 20 در آزمون مرحله کتبی شرکت کردند.

مجتهد زاده ادامه داد: آزمون کتبی در تیرماه در مشهد و کاشمر به صورت همزمان و سراسری برگزار شد و شرکت کنندگان به سوالات کتبی پاسخ داده و در صورت کسب حد نصاب مجاز به ورود به مرحله دوم بودند.

به گفته وی، مرحله دوم آزمون شفاهی حفظ 14 مهر ماه لغایت 23 مهر ماه در مشهد برگزار شد که در آزمون نهایی آن 33 نفر موفق به اخذ مدارک هنری شدند.

گفتنی است، شرکت کنندگان در این دوره جهت کسب اطلاعات بیشتر و نتیجه آزمون می توانند به سایت اطلاع رسانی تلاوت مراجعه کنند.