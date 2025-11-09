اباذر پور: روستای بهمنی میناب نباید دچار فرصت سوزی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کارگروه بررسی راهکارها و برنامه‌های اجرایی توسعه روستای ملی حصیر بهمنی با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، معاون صنایع خرد شرکت شهرک‌های صنعتی و عوامل خوشه حصیر، مشاور طرح توسعه روستایی و خوشه حصیربافی، دهیاری و اعضای شورای اسلامی روستای بهمنی و جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و فعالین حوزه صنایع دستی و گردشگری در محل فرمانداری میناب برگزار شد.

مستوره اباذرپور، مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان، با تأکید بر اهمیت جایگاه روستای ملی حصیر بهمنی گفت: عنوان روستای ملی فرصتی ارزشمند است که نباید دچار فرصت‌سوزی شود و لازم است از این ظرفیت برای بهبود اقتصاد محلی، ارتقای معیشت مردم روستا و پایداری سکونت بهره‌برداری شود.

ساناز رمجی، معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در ادامه گزارشی از برنامه‌های اداره کل ارائه کرد و بر اهمیت اجرای طرح‌های زیرساختی و نرم‌ساختاری برای بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های روستا تأکید کرد.

او همچنین با اشاره به ضرورت تقویت زنجیره تولید تا بازار، خواستار حمایت ویژه از بانوان حصیرباف از طریق آموزش‌های تخصصی، ایجاد کارگاه‌های استاندارد و توسعه بازار فروش محصولات شد.

مهدی شیرخانی، مشاور طرح توسعه روستایی و خوشه حصیربافی، گزارش جامعی از روند مطالعات و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد.

او ضمن تشریح ویژگی‌های اصلی طرح، پروژه‌های پیشنهادی و فازهای اجرایی کوتاه‌مدت و میان‌مدت را تشریح کرد و بر لزوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال جامعه محلی تأکید نمود.

اعضای کارگروه در ادامه اقدامات انجام‌شده در زمینه سامان‌دهی تولید، آموزش، توانمندسازی بانوان حصیرباف و بازاریابی محصولات را مرور و راهکارهای تسریع اجرای برنامه‌های حمایتی و توسعه زیرساخت‌ها را بررسی کردند.

در پایان، برگزاری جشنواره حصیر بهمنی، راه‌اندازی کارگاه‌های تولیدی حصیر در سطح روستا و شهرستان، اجرای طرح‌های مرتبط با المان‌ها و نمادهای روستایی و تقسیم وظایف میان دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان مصوبات اصلی تصویب شد.

همچنین مقرر شد کارگروه‌های تخصصی ذیل این نشست با محوریت فرمانداری میناب تشکیل شده و گزارش پیشرفت اقدامات در جلسات آینده ارائه شود.