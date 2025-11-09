به گزارش خبرگزاری مهر، آئین پویش «صبر و گذشت» به مناسبت سالروز تشکیل شورای حل اختلاف در دبیرستان دخترانه نور ناحیه یک بندرعباس با حضور مجتبی قهرمانی، مدیرکل دادگستری استان هرمزگان برگزار شد.

مجتبی قهرمانی در این مراسم با قدردانی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان، مؤسس دبیرستان و فرهنگیان حاضر عنوان کرد: هدف اصلی این برنامه، نهادینه‌سازی فرهنگ صلح، گذشت و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه است.

وی با اشاره به سابقه شکل‌گیری شوراهای حل اختلاف افزود: این شوراها از سال ۱۳۸۱ فعالیت خود را آغاز کرده و امروز پس از بیش از دو دهه، نقش مهمی در گسترش عدالت و کاهش دعاوی ایفا می‌کنند.

وی تصریح کرد: ستاد ملی «صبر» نیز با محوریت صلح، بخشایش و رضایت به‌عنوان یک جریان فرهنگی پویا در جامعه شناخته شده و به ارتقای فرهنگ سازش کمک کرده است.

قهرمانی خاطرنشان کرد: توجه به صلح و سازش تنها هنگام بروز اختلاف مؤثر نیست؛ بلکه پیشگیری از اختلافات با خویشتن‌داری، گفت‌وگو و پرهیز از هیجان‌زدگی، از بروز بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری می‌کند.

وی بیان کرد: دانش‌آموزان به‌عنوان نسل آگاه و اثرگذار، می‌توانند با رفتار آرام، تشویق خانواده‌ها به گفت‌وگو و ترویج مهربانی، سفیران صلح در جامعه باشند.

مدیرکل دادگستری استان افزود: فرهنگ ایرانی–اسلامی سرشار از ارزش‌هایی مانند احترام، مشورت و پذیرش نصیحت خیرخواهانه است که تقویت آن‌ها به ایجاد آرامش اجتماعی کمک می‌کند.

قهرمانی در پایان با اشاره به اهمیت نقش دانش‌آموزان در آینده کشور ابراز امیدواری کرد: نسل جوان با تسلط بر علوم نوین، به‌ویژه حوزه‌های هوش مصنوعی و مهندسی، آینده‌ای روشن و مبتنی بر دانایی برای ایران عزیز رقم بزند.