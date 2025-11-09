پایان انتظار ۱۷۰۰ نفری؛ صدای پای پزشک به «قلعه زری» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، روستای قلعهزری معدن در شهرستان خوسف، برای مدت دو ماه از حضور پزشک و دریافت خدمات درمانی محروم بود. موضوعی که باعث نارضایتی و گلایههای گسترده ساکنان منطقه شده بود.
با وجود پیگیریهای شورای روستا و وعده مسئولان، این محرومیت درمانی همچنان ادامه داشت تا اینکه با پیگیریهای خبرنگار مهر و انتشار گزارشی با عنوان «سکوت درمانگاه قلعهزری خوسف؛ انتظار ۱۷۰۰ نفر برای یک پزشک» در خبرگزاری مهر، در کمتر از سه روز پزشکی در این روستا مستقر شد و بار دیگر ارائه خدمات درمانی به مردم محلی از سر گرفته شد.
رئیس شورای اسلامی قلعه زری در گفت وگو با مهر با بیان اینکه پزشک عمومی از امروز یکشنبه در روستا مستقر شده است، افزود: با حضور پزشک در روستا دغدغه بزرگی از اهالی رفع شده است.
جعفر پرویزی ضمن تشکر از خبرگزاری مهر، پزشک مستقر در روستا و دیگر متولیان بیان کرد: رسانهها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان بوده که نقش بسزایی در رفع مشکلات جامعه دارند.
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