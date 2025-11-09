  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

شلیک پلیس برای مهار عربده‌کش در شاهرود؛ یک نفر مجروح شد

شلیک پلیس برای مهار عربده‌کش در شاهرود؛ یک نفر مجروح شد

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود از دستگیری متهم عربده‌کش در خیابان مزار این شهر با اقدام پلیس خبر داد و گفت: در جریان این عملیات یک نفر مجروح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه در پی ایجاد مزاحمت و عربده‌کشی فردی در خیابان مزار شاهرود بلافاصله نیروهای انتظامی وارد صحنه شدند، ابراز داشت: این متهم با سلاح سرد در حال برهم زدن نظم عمومی بود.

وی با بیان اینکه یک شهروند در این راستا مصدوم شد، افزود: فرد مجروح توسط نیروهای امدادی اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه متهم به محض مشاهده مأموران با آنان درگیر شد، ابراز داشت: پلیس ناگریز برای خلع سلاح کردن متهم دست به اسلحه برد و او را زمین گیر کرد.

شائینی اضافه کرد: پلیس با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون اغماض برخورد می‌کند.

کد مطلب 6650059

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها