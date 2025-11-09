به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی شاهرود بابیان اینکه در پی ایجاد مزاحمت و عربده‌کشی فردی در خیابان مزار شاهرود بلافاصله نیروهای انتظامی وارد صحنه شدند، ابراز داشت: این متهم با سلاح سرد در حال برهم زدن نظم عمومی بود.

وی با بیان اینکه یک شهروند در این راستا مصدوم شد، افزود: فرد مجروح توسط نیروهای امدادی اورژانس به نزدیک ترین مرکز درمانی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی شاهرود بابیان اینکه متهم به محض مشاهده مأموران با آنان درگیر شد، ابراز داشت: پلیس ناگریز برای خلع سلاح کردن متهم دست به اسلحه برد و او را زمین گیر کرد.

شائینی اضافه کرد: پلیس با هر فرد یا گروهی که امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد قطعاً بدون اغماض برخورد می‌کند.