احداث زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی سقز کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که ظهر چهارشنبه همزمان با آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس برگزار شد، اولین زمین چمن مصنوعی مدارس استثنایی شهرستان سقز در مدرسه استثنایی بوستان ۲ به زمین زده شد.

این پروژه با هدف افزایش امکانات ورزشی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در شهرستان سقز آغاز شده است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کردستان، در این مراسم گفت: تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس پیام روشنی دارد، که تخصص و تعهد باید در کنار هم قرار گیرند تا به پیشرفت دست یابیم.

اقبال خانی با اشاره به اهمیت ایجاد امکانات ورزشی عادلانه برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه افزود: این طرح ورزشی با تخصیص دو و نیم میلیارد ریال از سوی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در مساحتی بالغ بر ۶۰۰ مترمربع راه‌اندازی شده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین بر لزوم افزایش نشاط اجتماعی و کشف استعدادهای ورزشی بین دانش‌آموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد و افزود: این پروژه به دانش‌آموزان امکان می‌دهد تا در فضایی ایمن و مناسب به ورزش بپردازند.

وی افزود: در مدرسه استثنایی بوستان ۲، حدود ۷۰ دانش‌آموز دختر و پسر در دوره‌های مختلف تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در یازده کلاس درس به دریافت خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی می‌پردازند.

خانی در ادامه از کمک‌های خیرین در تأمین منابع مالی برای بهبود شرایط مدرسه سخن گفت و اظهار کرد: ۱۱ میلیارد و پانصد میلیون ریال از طریق خیرین برای بهسازی سرویس‌های بهداشتی این مدرسه اختصاص یافته است.

وی اذعان کرد: سرویس‌های بهداشتی یکی از مؤلفه‌های اصلی سلامت در مدارس هستند و باید به صورت ویژه به آن‌ها توجه شود.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان همچنین بر اهمیت تأمین زیرساخت‌های بهداشتی و استفاده از تجهیزات مناسب در فضای آموزشی تأکید کرد و افزود: خدمات بهداشتی با کیفیت نقش مهمی در بهبود شرایط تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

‌خانی با ابراز امیدواری از استمرار حمایت‌های خیرین و نهادهای حمایتی در سایر مدارس استثنایی استان، تأکید کرد: این حمایت‌ها به ارتقا کیفیت خدمات آموزشی و بهداشتی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کمک خواهد کرد.

وی در پایان گفت: این اقدامات می‌تواند به افزایش کیفیت زندگی و تحصیل این دانش‌آموزان کمک کند و امید است که پروژه‌های مشابه در دیگر مدارس استثنایی اس تان نیز پیاده‌سازی شود.