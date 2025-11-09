پرناک: عملیات جستجوی کوهنورد مفقودی در ماسوله ادامه دارد

کمیل پرناک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سه مرد در محدوده سنی ۶۰ تا ۷۰ سال که از روز جمعه ۱۶ آبان‌ماه برای کوهنوردی به ییلاقات بالادست ماسوله رفته بودند، مفقود شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم امداد و نجات به همراه یک دستگاه آمبولانس از پایگاه امداد و نجات و یک تیم پشتیبان از شهرستان فومن، یک تیم از واکنش سریع استان و تیم آنست به منطقه گیلونرود اعزام گردید.

پرناک گفت: نجاتگران پس از پیمایش‌های صورت گرفته و عبور از مسیرهای سخت در روز دوم، ساعت ۹ و ۱۰:۳۰ صبح مورخ ۱۸ آبان ماه به مفقودین اول در منطقه گیلونرود و نفر دوم در منطقه نعمت ماسوله دسترسی پیدا کرده و به منطقه امن هدایت نمودند و کماکان تلاش‌ها برای پیدا کردن نفر سوم ادامه دارد.

وی افزود: با تلاش امدادگران از ظهر روز گذشته تاکنون، دو نفر از این کوهنوردان پس از ۲۰ ساعت تلاش پیدا شدند که یکی از آنان به دلیل وضعیت جسمانی نامساعد، به مرکز درمانی منتقل شده است.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گیلان تصریح کرد: گروه عملیاتی با راهنمایی یکی از کوهنوردان پیدا شده، برای یافتن نفر سوم به محل مورد نظر اعزام شده‌اند.

پرناک تاکید کرد: عملیات جست‌وجو همچنان ادامه دارد و امدادگران در تلاشند نفر سوم را نیز پیدا کرده و به آغوش خانواده‌اش بازگردانند.