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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۰۶

آغاز به‌کار پانزدهمین نمایشگاه کار شریف با حضور معاون وزیر کار

آغاز به‌کار پانزدهمین نمایشگاه کار شریف با حضور معاون وزیر کار

پانزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف با حضور حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ایجاد ۷۰۰ فرصت شغلی، در سالن استاد جباری این دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پانزدهمین نمایشگاه کار شریف صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور کارجویان، کارفرمایان، سازمان‌ها و صنایع آغاز به‌کار کرد.

نمایشگاه کار شریف، رویدادی است برای تعامل مستقیم کارجو و کارفرما که در این رویداد، سازمان‌های شرکت‌کننده موقعیت‌های شغلی مختلف خود را ارائه می‌کنند و کارجو با مراجعه به نمایشگاه کار علاوه بر کسب اطلاعات درباره شرکت‌ها و ارسال رزومه، با نمایندگان هر سازمان به طور مستقیم گفتگو می‌کنند.

تاکنون بیش از ۳۰۰ سازمان دولتی و خصوصی قریب به ۴ هزار نیروی کار خود را طی ۱۴ دوره نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف جذب کرده است.

در حاشیه نمایشگاه کار شریف سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمایشگاه‌هایی مثل نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف زمینه بسیار خوبی است برای دانشجویان که قبل از فارغ التحصیلی با شرایط اشتغال و کار آشنا شده و با شناخت کامل جذب کار شوند.

وی افزود: اگر تمرکز بر مهارت‌های تخصصی بر روی دانشجویان سال اولی که ابتدای راه هستند بیشتر شود تا بتوانند مهارت‌های خود را افزایش دهند آنها با شناخت بهتر و فرصت بیشتری اقدام به انتخاب مسیر شغلی خود خواهند کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر ما بسترهای خوبی برای اشتغال در کشور داریم. فناوری‌های دیجیتال و بسترها و پلتفرم‌هایی که همرسانی بین نیروی کار و شرکت‌ها و بنگاه‌ها را بر قرار می‌کنند همچنین نشست‌ها و نمایشگاه‌هایی که به صورت حضوری اقدام به جذب نیروی کار می‌کنند.

وی افزود: شاید از نظر مقیاسی این مدل نمایشگاه‌ها افراد کمتری را در بربگیرد اما پایداری بیشتری دارد چون امکان گفتگوی حضوری وجود دارد. تخصص و مهارت بخشی از فضای جذب و اشتغال است و تناسب کار با روحیات فردی موضوع مهمی است که در نمایشگاه‌های حضوری بیشتر اتفاق می‌افتد.

حسینی گفت: نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف اقدام بسیار مهمی در راستای اشتغال‌زایی است، برندها و شرکت‌های معتبری در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

معاون وزیر کار افزود: آنچه که برای متقاضیان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه مهم است تخصص، مهارت، دانش و میزان حقوق و دستمزد و مسیر شغلی که برایش تعریف می‌شود است که جز فاکتورهای اصلی جذب فرد به شمار می‌آیند.

در بخش دیگری از این نمایشگاه محمد وصال معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشبختانه امسال شرکت‌های معتبری در حوزه‌های فناوری دیجیتال و شرکت‌های صنعتی مطرح کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

وی گفت: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه می‌توانند با طیف گسترده‌ای از مهارت‌هایی که در دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد در جهت جذب نیروی انسانی کارآمد اقدام کنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه گفت: نمایشگاه‌های کار، دانشجویان را بیش از پیش متوجه ضرورت یادگیری مهارت‌های مکمل می‌کند. وی افزود: صرفاً درس‌خواندن، بدون برخورداری از مهارت‌های کاربردی مانند توانایی ارتباط مؤثر، کافی نیست. دانشجویان باید روی شخصیت و مهارت‌های فردی خود سرمایه‌گذاری کنند.

وصال در پایان اظهار داشت: نکته جالب توجه امسال این بود که غرفه‌هایی مختص استارتاپ‌ها دیده می‌شود که می‌توانند ایده‌های فناورانه خود را ارائه دهند و افرادی را برای مشارکت و گسترش فعالیت خود جذب کنند.

گفتنی است این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرد و تا ۲۰ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۹ الی ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان و کارجویان خواهد بود.

کد مطلب 6650120

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