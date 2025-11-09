به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، پانزدهمین نمایشگاه کار شریف صبح روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴، با حضور کارجویان، کارفرمایان، سازمان‌ها و صنایع آغاز به‌کار کرد.

نمایشگاه کار شریف، رویدادی است برای تعامل مستقیم کارجو و کارفرما که در این رویداد، سازمان‌های شرکت‌کننده موقعیت‌های شغلی مختلف خود را ارائه می‌کنند و کارجو با مراجعه به نمایشگاه کار علاوه بر کسب اطلاعات درباره شرکت‌ها و ارسال رزومه، با نمایندگان هر سازمان به طور مستقیم گفتگو می‌کنند.

تاکنون بیش از ۳۰۰ سازمان دولتی و خصوصی قریب به ۴ هزار نیروی کار خود را طی ۱۴ دوره نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف جذب کرده است.

در حاشیه نمایشگاه کار شریف سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: نمایشگاه‌هایی مثل نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف زمینه بسیار خوبی است برای دانشجویان که قبل از فارغ التحصیلی با شرایط اشتغال و کار آشنا شده و با شناخت کامل جذب کار شوند.

وی افزود: اگر تمرکز بر مهارت‌های تخصصی بر روی دانشجویان سال اولی که ابتدای راه هستند بیشتر شود تا بتوانند مهارت‌های خود را افزایش دهند آنها با شناخت بهتر و فرصت بیشتری اقدام به انتخاب مسیر شغلی خود خواهند کرد.

حسینی خاطر نشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر ما بسترهای خوبی برای اشتغال در کشور داریم. فناوری‌های دیجیتال و بسترها و پلتفرم‌هایی که همرسانی بین نیروی کار و شرکت‌ها و بنگاه‌ها را بر قرار می‌کنند همچنین نشست‌ها و نمایشگاه‌هایی که به صورت حضوری اقدام به جذب نیروی کار می‌کنند.

وی افزود: شاید از نظر مقیاسی این مدل نمایشگاه‌ها افراد کمتری را در بربگیرد اما پایداری بیشتری دارد چون امکان گفتگوی حضوری وجود دارد. تخصص و مهارت بخشی از فضای جذب و اشتغال است و تناسب کار با روحیات فردی موضوع مهمی است که در نمایشگاه‌های حضوری بیشتر اتفاق می‌افتد.

حسینی گفت: نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف اقدام بسیار مهمی در راستای اشتغال‌زایی است، برندها و شرکت‌های معتبری در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

معاون وزیر کار افزود: آنچه که برای متقاضیان و شرکت کنندگان در این نمایشگاه مهم است تخصص، مهارت، دانش و میزان حقوق و دستمزد و مسیر شغلی که برایش تعریف می‌شود است که جز فاکتورهای اصلی جذب فرد به شمار می‌آیند.

در بخش دیگری از این نمایشگاه محمد وصال معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف گفت: خوشبختانه امسال شرکت‌های معتبری در حوزه‌های فناوری دیجیتال و شرکت‌های صنعتی مطرح کشور در این نمایشگاه حضور دارند.

وی گفت: شرکت‌های حاضر در نمایشگاه می‌توانند با طیف گسترده‌ای از مهارت‌هایی که در دانشگاه صنعتی شریف وجود دارد در جهت جذب نیروی انسانی کارآمد اقدام کنند.

معاون اداری و مالی دانشگاه گفت: نمایشگاه‌های کار، دانشجویان را بیش از پیش متوجه ضرورت یادگیری مهارت‌های مکمل می‌کند. وی افزود: صرفاً درس‌خواندن، بدون برخورداری از مهارت‌های کاربردی مانند توانایی ارتباط مؤثر، کافی نیست. دانشجویان باید روی شخصیت و مهارت‌های فردی خود سرمایه‌گذاری کنند.

وصال در پایان اظهار داشت: نکته جالب توجه امسال این بود که غرفه‌هایی مختص استارتاپ‌ها دیده می‌شود که می‌توانند ایده‌های فناورانه خود را ارائه دهند و افرادی را برای مشارکت و گسترش فعالیت خود جذب کنند.

گفتنی است این نمایشگاه از امروز آغاز به کار کرد و تا ۲۰ آبان‌ماه هر روز از ساعت ۹ الی ۱۷ پذیرای بازدیدکنندگان و کارجویان خواهد بود.