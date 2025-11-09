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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۳۹

عرس بین‌المللی بیدل دهلوی به ایستگاه ششم رسید

عرس بین‌المللی بیدل دهلوی به ایستگاه ششم رسید

ششمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی توسط بنیاد بیدل دهلوی و کانون ادبیات ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری این دوره از عرس بین‌المللی بیدل دهلوی در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ در تهران است.

عرس ششم همچون عرس های پیشین عرصه‌ای است برای عرضه داشت آخرین پژوهش ها و دستاوردهای ادبی، فرهنگی و علمی استادان و پژوهشگران درزمینه بیدل شناسی به طور خاص و میراث فارسی برون مرزبه طور عام خواهد بود.

پژوهشگران و اندیشمندان می توانند ثمره مطالعات و تحقیقات خودرا در یکی از دو زمینه اعلام‌شده در قالب مقالات علمی و آکادمیک به دبیرخانه ششمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده تا ۳۰ آبان‌ماه و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ آذرماه است.

پژوهشگران می توانند جهت ارسال آثار خود به پایگاه اینترنتی www.bonyadbidel.ir بخش فراخوان عرس ششم مراجعه کنند.

کد مطلب 6650148

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