به گزارش خبرگزاری مهر، زمان برگزاری این دوره از عرس بین‌المللی بیدل دهلوی در روزهای ۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۱ و ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ در تهران است.

عرس ششم همچون عرس های پیشین عرصه‌ای است برای عرضه داشت آخرین پژوهش ها و دستاوردهای ادبی، فرهنگی و علمی استادان و پژوهشگران درزمینه بیدل شناسی به طور خاص و میراث فارسی برون مرزبه طور عام خواهد بود.

پژوهشگران و اندیشمندان می توانند ثمره مطالعات و تحقیقات خودرا در یکی از دو زمینه اعلام‌شده در قالب مقالات علمی و آکادمیک به دبیرخانه ششمین عرس بین‌المللی بیدل دهلوی ارسال کنند.

مهلت ارسال چکیده تا ۳۰ آبان‌ماه و آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا ۳۰ آذرماه است.

پژوهشگران می توانند جهت ارسال آثار خود به پایگاه اینترنتی www.bonyadbidel.ir بخش فراخوان عرس ششم مراجعه کنند.