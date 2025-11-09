توانمندسازی محرومان با شبکه ۱۲۲ هزار نفری شرکای اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مردعلی قائممقام بنیاد علوی در همایش حیات علوی با اشاره به مأموریت بنیاد در توانمندسازی محرومان گفت: بنیاد علوی فعالیتهای خود را بر سه محور اصلی توانمندسازی اقتصادی، ارتقای سلامت و عدالت آموزشی متمرکز کرده است تا کیفیت زندگی و اشتغال پایدار محرومان در سراسر کشور افزایش یابد.
وی افزود: افراد محروم در دهکهای یک تا چهار میتوانند با حمایت بنیاد کسبوکارهای خود را راهاندازی کنند و به استقلال اقتصادی دست یابند. به گفته قائم مقام بنیاد علوی، اجرای نزدیک به ۵۰۰ هزار طرح اشتغالزایی در دستور کار قرار دارد و با استفاده از ظرفیت خیرین، هر یک تومان کمک تا هفت برابر افزایش مییابد تا اثربخشی طرحها تقویت شود.
قائممقام بنیاد علوی همچنین با اشاره به طرحهای حوزه سلامت گفت: خدمات درمانی و بهداشتی بنیاد بهصورت متمرکز و با هزینه مناسب یا رایگان در اختیار محرومان قرار میگیرد. این خدمات شامل مراقبتهای دهان و دندان، چشمپزشکی، مراقبت از مادران باردار و خدمات آزمایشگاهی تکمیلی است تا خانوادهها با فشار مالی مواجه نشوند.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی بنیاد، بیش از ۱۱ میلیون نفر از محرومان کشور تحت پوشش خدمات سلامت قرار خواهند گرفت تا فشار مالی ناشی از هزینههای درمانی، بهویژه در خانوادههای دهکهای پایین، کاهش یابد.
مردعلی در خصوص عدالت آموزشی بیان کرد: بنیاد علوی با هدف شکستن چرخه فقر، برنامههای آموزشی رایگان برای دانشآموزان دهکهای پایین اجرا کرده و آنان را برای ورود به مدارس نمونه دولتی، تیزهوشان و دانشگاههای معتبر آماده میسازد.
وی با تأکید بر شفافیت افزود: تمامی خدمات و طرحهای بنیاد از طریق سامانهها و داشبوردهای آنلاین قابل رهگیری است تا مردم و مسئولان استانی بتوانند بهصورت لحظهای از روند ارائه خدمات مطلع شوند.
قائممقام بنیاد علوی در پایان تصریح کرد: بنیاد علوی با برنامهریزی مبتنی بر ظرفیتها و مزیتهای بومی هر منطقه، اقدامات خود را در حوزههای اشتغال، سلامت و آموزش ساماندهی کرده و حضور در رویدادهایی نظیر ایرانجان خراسان جنوبی را فرصتی برای تبیین دستاوردها و تقویت همافزایی ملی در مسیر توسعه پایدار میداند.
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