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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۳۵

بازتاب جهانی رونمایی مجسمه شاپور یکم؛ پیوند اسطوره، مقاومت و هویت ملی

بازتاب جهانی رونمایی مجسمه شاپور یکم؛ پیوند اسطوره، مقاومت و هویت ملی

مجسمه تازه رونمایی‌شده شاپور ساسانی در میدان انقلاب، تلفیقی از تاریخ باستان و روحیه مقاومت امروز ایران است؛ پیامی فرهنگی و ژئوپلتیک که توجه جهانیان را جلب کرد.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: جمعه‌ای که گذشت، ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴، میدان انقلاب تهران شاهد رونمایی مجسمه‌ای عظیم بود که یادآور پیروزی تاریخی شاه ساسانی شاپور یکم بر امپراتور روم، والرین، در سال ۲۶۰ میلادی است.

این اقدام، علاوه بر ارزش فرهنگی و تاریخی، پیامی واضح از قدرت و بازدارندگی ایران در پی جنگ ۱۲ روزه اخیر با رژیم اسرائیل برای جامعه جهانی داشت و نشان داد که ایران با استفاده از تاریخ و نمادهای ملی، می‌تواند پیام سیاسی و فرهنگی خود را همزمان منتقل کند.

این اقدام از نگاه رسانه‌های خارجی دور نماند، آنها نیز آن را به‌عنوان نمادی از مقاومت ایران در برابر دشمنان مدرن و تاریخی تحلیل کرده‌اند و به پوشش گسترده مراسم و حضور هزاران نفر توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند.

این رونمایی در بسیاری از رسانه‌های مطرح دنیا بازخورد داشت و رسانه‌های متعددی در سراسر جهان تحلیل‌های قابل توجهی از این مراسم و حواشی اش منتشر کرده‌اند.

المانیتور نوشت: «صدها نفر به میدان انقلاب آمده بودند تا مجسمه‌ای از امپراتور رومی والرین که در برابر شاپور یکم سوار بر اسب زانو زده است رونمایی شود» این رسانه خاطرنشان کرد که در بالای شانه شاپور، تصویری از یک جنگجوی باستانی و یک سرباز مدرن ایرانی نصب شده که هر دو نیزه‌ای را در دست دارند و روی سپرهایشان شعار «شما دوباره در برابر ایران زانو خواهید زد» نوشته شده است.

قدرت نرم هنر، پیام برنده سیاسی را به دشمنان ایران داد

تنفس دوباره به ملی گرایی پس از جنگ ۱۲ روزه

روزنامه تایمز هندوستان این مجسمه را «نمادی از پیروزی باستانی ایران و پیام پساجنگی مقاومت در برابر اسرائیل» توصیف کرد و افزود که مقامات ایرانی کمپین «در برابر ایران زانو خواهید زد» را تلاشی برای احیای ملی گرایی پس از درگیری ۱۲ روزه با رژیم اسرائیل معرفی کردند.

نمایشی از بازدارندگی در برابر دشمنان معاصر ایران

یاهو نیوز نیز بازتاب گسترده مراسم را پوشش داده و نوشت: «مردم، مرکز تهران را پر کردند تا شاهد رونمایی مجسمه‌ای باشند که پیروزی باستانی ایران بر دشمنان خارجی را جشن می‌گیرد نمایشی از بازدارندگی در برابر دشمنان معاصر ایران.»

قدرت نرم هنر، پیام برنده سیاسی را به دشمنان ایران داد

از نمادهای تاریخی تا یاد قهرمانان معاصر

اکسپرس تریبون پاکستان گزارش داد که در کنار مجسمه شاپور، بنرهایی از فرماندهان شهید سپاه پاسداران همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و سردار شهید امیرعلی حاجی‌زاده، نصب شده و مراسم با حضور موسیقی و کنسرت‌های رایگان پنج خواننده پاپ ایرانی همراه بوده است.

قدرت نرم هنر، پیام برنده سیاسی را به دشمنان ایران داد

والرین در ورودی‌های اصلی پایتخت نصب می‌شود

به گفته خبرگزاری فری‌مالزی، این مجسمه بر اساس یک حکاکی سنگی در جنوب ایران (کازرون) که در محدوده زمانی پیروزی اصلی ساخته شده بود، طراحی شده است.

این رسانه به صحبت‌های معاون شهرداری تهران در این مراسم اشاره کرده و نوشته است: «این پروژه تحت نظارت و راهنمایی رهبر معظم انقلاب طراحی و اجرا شده و پس از مدتی در ورودی‌های اصلی تهران نصب خواهد شد تا قابل رؤیت گردشگران باشد.»

به روایت این رسانه بازتاب بین‌المللی این رخداد نشان می‌دهد که مجسمه والرین، فراتر از یک اثر هنری شهری و دربردانده پیام‌های ژئوپلتیک و فرهنگی ایدئولوژیک است.

رسانه‌ها بر حضور جمعیت انبوه، نمادسازی تاریخی و انتخاب شعار تأکید کردند و آن را به نوعی نمایش قدرت نرم ایران در عرصه بین‌المللی تلقی کردند.

از قدرت نرم تا پیام سیاسی

رسانه المانیتور در این باره نوشت: «این داستان‌ها بارها در تاریخ تکرار شده‌اند و مهاجمان به ایران نیز همان سرنوشت را تجربه خواهند کرد.»

فاکس نیوز و رسانه‌های غربی دیگر نیز به ابعاد سیاسی و تبلیغاتی این مراسم اشاره کردند و آن را بخشی از واکنش تهران به تهدیدها و فشارهای غرب و رژیم اسرائیل توصیف کردند.

قدرت نرم هنر، پیام برنده سیاسی را به دشمنان ایران داد

در طول مراسم، بنرهایی از قهرمانان اسطوره‌ای شاهنامه، از جمله رستم، نیز نصب شد که به مقابله با دشمنان می‌پردازند. همچنین صحنه‌هایی از مقابله‌های معاصر ایران، مانند توقیف کشتی نیروی دریایی آمریکا در سال ۲۰۱۶ توسط سپاه پاسداران، بازسازی شد. کارشناسان می‌گویند این ترکیب بین اسطوره و واقعیت تاریخی، نوعی پیام مقاومت و اقتدار ایران را به نمایش می‌گذارد.

المانیتور، این رخداد را نشانگر این موضوع دانسته که ایران نه تنها از نظر تاریخی قدرتمند بوده، بلکه در بحران‌های معاصر نیز از خود واکنش نشان می‌دهد و این نوع اقدامات به بازسازی هویت ملی و روحیه مردم کمک می‌کند.

همچنین رسانه‌های بی شماری از کشورهای مختلف، از جمله تلویزیون فونیکس چین با گزارشی از «کنسرت انقلاب»، خبرگزاری شینهوا با مطلبی با عنوان «دوباره در برابر ایران زانو خواهید زد» و خبرگزاری فرانسه (AFP) با پوشش ویژه «رویداد والرین ۱۴۰۴»، به بازتاب این مراسم پرداختند.

قدرت نرم هنر، پیام برنده سیاسی را به دشمنان ایران داد

علاوه بر آن، روزنامه القدس العربی با انتشار گزارش تحلیلی و مؤسسه نورفوتو ایتالیا با انتشار مجموعه عکس‌هایی از میدان انقلاب، به پوشش تصویری و تحلیلی این رویداد پرداخت. در همین حال، تلویزیون اولوسال ترکیه نیز در گزارشی تصویری، این رونمایی را «نمایش وحدت ملی و قدرت فرهنگی ایران» توصیف کرد.

مجموعه این بازتاب‌ها، بیانگر این موضوع است که رسانه‌های خارجی، ایران را به‌عنوان کشوری تاریخی، مقاوم و دارای قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان مدرن ارزیابی می‌کنند و مجسمه شاپور یکم را نمادی از این پیام می‌دانند.

در عین حال، اختلاف نگاه‌ها بین رسانه‌ها وجود دارد؛ برخی آن را بیشتر فرهنگی و هنری می‌دانند و برخی دیگر جنبه سیاسی و تهدیدآمیز آن را برجسته می‌کنند.

به نظر می‌رسد که با این اقدام، هم پیام بازدارندگی به رژیم اسرائیل و متحدان غربی خود داده و هم با استفاده از تاریخ و فرهنگ، روحیه ملی و احساس غرور تاریخی را در میان شهروندان تقویت کرده است. این مجسمه، ترکیبی از تاریخ، اسطوره، فرهنگ و سیاست است که بازتاب آن در رسانه‌های جهانی نشان‌دهنده اهمیت آن فراتر از یک اثر هنری شهری است.

کد مطلب 6650227

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    نظرات

    • IR ۲۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      59 41
      پاسخ
      غربگراهای خودمون فقط ناراحت از این موضوع!
    • محمد راثی IR ۰۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      47 17
      پاسخ
      حب الوطن من الایمان
      • شهروند IR ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        14 7
        همینو به زبان ایرانی بگو
    • کورش پادشاه IR ۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      46 23
      پاسخ
      اگر اقتدار میخواهید تا متونید موشک وپهباد بسازید . زیاد بسازید در جنگ جهانی احتمالی خیلی لازم میشود
    • رضا نمازی IR ۰۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      33 5
      پاسخ
      در تعریف استقلال بدون دخالت نفوذ بیگانگان استقلال در ساخت ابزارآلات دفاعی تصمیم گیری درنحو دفاع درزمین هوا دریا مهندسی درجنگ بدون وابستگی نشانه فرهنگ خودباوری در همه عرصه های آبادی عمرانی اقتصادی پایه‌گذاری هدفمنداست
    • اکبر IR ۰۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      48 20
      پاسخ
      دمت گرم زاکانی
    • مهدی ایرانی IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      46 9
      پاسخ
      خیلی خوب ادامه دار باشه
    • آذربایجانی ایران جان IR ۱۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      43 17
      پاسخ
      یکی از قدرت ها در دنیا هستیم فقط بعضی از دوستان عزیز باید این را بدانند و همچنین از غرب پرستی به وطن پرستی برگردند،این که از بعضی از مظاهر مثلاً غربی خوشمان بیاد مشکل نیست ،مشکل از جایی شروع می شود که آنها را آقا و سرور بدانیم و خودمان را دنباله رو آنها بپنداریم ،که می شود همان خود تحقیری
      • علی بهرامی IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
        0 0
        زنده باد ایرانی
    • سیاوش IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      54 46
      پاسخ
      درود بر جمهوری اسلامی که اقتدار وعظمت را به ایران عزیز بازگرداند اجرکم عندالله ومن الله التوفیق اللهم عجل لولیک الفرج
    • IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      30 3
      پاسخ
      اهمیت به افتخارات ملی که درطول تاریخ انفاق افتاده، ایجاد حس غرور ملی و انگیزه دفاع از وطن را بر می انگیزد،این روند باید ادامه پیدا کند وقهرمانان و افتخارآفرینان در برابر تجاوزات بیگانگان و همچنین قهرمانان سایر میادین از قبیل،سرداران دلیر ،رزمندگان شجاع، نام آوران عرصه های علمی و ادبی،هنری ، ورزشی و اساطیری که در کنار مردم ایران و درخاک مقدس آن در سختی ها و خوشی ها ماندند و نام ایران را پر آوازه کردند ،باید حضورشان در جای جای این سرزمین پر افتخار احساس شود.
    • ص IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      49 10
      پاسخ
      به نظرم در ایران باید تندیس پادشاهان خوب را نصب کرد این هیچ منافاتی با ارزش‌های اسلامی ندارد بله هویت چند هزار ساله کشور ایران میباشه
    • کاوه IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      42 2
      پاسخ
      اسطوره بزرگ شاپور یک پادشاه قدرتمند بشریت و هویت بااصالت ایرانیان است. نماد قدرت ، اصالت و هویت ارزسمند ایران زمین و قدرت ایرانیان.
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      10 6
      پاسخ
      ماشاالله به ایران وایرانی باغیرت. ماشاالله لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
    • IR ۲۰:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      2 5
      پاسخ
      ماشاالله به ایران وایرانی باغیرت. ماشاالله لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم
    • IR ۲۳:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      7 1
      پاسخ
      زنده باد ایران، پاینده باد ایران ، درود بر مردم شریف و متحد و وطن دوست ایران💖💖💖💖💖💖🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷چو ایران نباشد تن من نباد
    • چنارانی IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      7 6
      پاسخ
      او ن فردی که زیر این پست زده بود که هیچ کس جلو شما زانو نمی‌زند یا خودشو زده به کوری ونفهمی یا واقعا کور ونفهم هست همین الان ابر قدرت‌ها جلو رهبر ما زانو زدن تو آنقدر توی کثافت کاریهای غرب غرق شدی که فقط همان‌ها رو میبینی
    • محمد IR ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      4 4
      پاسخ
      دنیا داره در برابر ایران وایرانی سر تعظیم فرود میاره اگر غرب گرایانی که به فکر خوش گذرانی هستند که برن فقط به خاطر بی بند وباری والاه چیز دیگه ای غرب ندارد اگه سنگ نندازن جلو موتور انقلاب می‌بینید که ایران با غرب واروپا چه کرده آرزو می‌کند رهبری داشته باشند مثل رهبر ایران حیف که قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      ای کاش همین مجسمه رو تو خود شهر شاهپور یعنی کازرون هم میساختن

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