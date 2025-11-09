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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۱

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

عبدلی: برای فینال برنامه داشتم/ خوشحالم اولین طلایی ایران شدم

عبدلی: برای فینال برنامه داشتم/ خوشحالم اولین طلایی ایران شدم

ملی پوش شنا کشورهای گفت: خیلی خوشحالم از اینکه توانستم اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کنم.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، سامیار عبدلی پس از کسب مدال طلای ۵۰ متر آزاد در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: خداراشکر توانستم بهترین مدال را کسب کنم و این اولین طلای کاروان ایران در این دوره از بازی‌ها بود.

عبدولی درباره روند مسابقات خود افزود: رکوردهایم در هر مرحله بهتر می‌شد، چرا که انرژی‌ام را برای فینال ذخیره کرده بودم و همچنین از اشتباهات هر مرحله درس می‌گرفتم. بسیار خوشحالم که توانستم اولین مدال طلای ایران را به دست بیاورم و امیدوارم این روند ادامه‌دار باشد.

وی در پایان گفت: سه روز دیگر از مسابقات باقی مانده و در رشته‌های دیگر مانند ۱۰۰ متر آزاد و ۵۰ متر قورباغه نیز حضور خواهم داشت. رقابت‌ها بسیار سخت است و نمی‌دانم بتوانم نتیجه بگیرم یا نه، اما مطمئناً تمام تلاشم را به کار خواهم گرفت.

کد مطلب 6650421
بهنام روان پاک

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