افقری: امیدوارم در فینال نتیجه بهتری بگیرم

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، مهرشاد افقری گفت: کمی از نحوه برگزاری مسابقات گله‌مند هستم، زیرا ماده‌ای که در آن شرکت کردم ۱۰ دقیقه زودتر از زمان اعلام‌شده برگزار شد و این موضوع در برنامه‌ریزی من برای گرم‌کردن و آماده‌سازی بدن اختلال ایجاد کرد. با وجود این بی‌نظمی‌ها، از وضعیت بدنی خودم راضی هستم و امیدوارم در فینال بتوانم نتیجه بهتری کسب کنم.

او درباره هدفش از حضور در این رقابت‌ها گفت:

هدفم کسب سکو است، ولی رقبا با آمادگی بالایی به مسابقات آمده‌اند؛ با این حال تمام تلاشم را خواهم کرد.

افقری همچنین سطح این دوره از بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را بالاتر از دوره‌های پیشین توصیف کرد و افزود: نسبت به دوره قبلی که در این مسابقات شرکت کردم، سطح بسیار بالاتری را شاهد هستیم. شناگرانی از کشور مصر حضور دارند که جزو ۱۶ نفر برتر جهان هستند و سطح رقابت‌ها را بسیار بالا برده‌اند. در کل نمی‌توان ریسک کرد و مسابقات را دست‌کم گرفت.