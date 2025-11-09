  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

رضوانی: قبلا فقط برنز می گرفتیم اما حالا اولین طلای کاروان را گرفتیم

رضوانی: قبلا فقط برنز می گرفتیم اما حالا اولین طلای کاروان را گرفتیم

رئیس فدراسیون ورزش های آبی با اشاره به کسب اولین مدال طلای کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی گفت: خوشحالم که توانستیم به این موفقیت دست پیدا کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، محسن رضوانی پس از کسب اولین طلای کاروان ایران توسط عبدلی گفت: به‌ همه علاقه‌مندان رشته شنا تبریک عرض می‌کنم. قبلا در بازی‌های کشورهای اسلامی فقط برنز می‌گرفتیم اما حالا اولین طلای کاروان را کسب کردیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: امیدوارم این کسب مدال باب طلاهای بیشتر و بالا آوردن نام ایران در جدول مدال‌ها را باز کند.

محسن رضوانی در مورد پیش بینی اش از افزایش تعداد مدال های شناگران ایران در این دوره از بازیها گفت: فکر می‌کنم که سه یا چهار مدال دیگر هم بتوانیم بگیریم و امیدوارم همه آن‌ها خوشرنگ باشد.

کد مطلب 6650436

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها