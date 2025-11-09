رضوانی: قبلا فقط برنز می گرفتیم اما حالا اولین طلای کاروان را گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، محسن رضوانی پس از کسب اولین طلای کاروان ایران توسط عبدلی گفت: به‌ همه علاقه‌مندان رشته شنا تبریک عرض می‌کنم. قبلا در بازی‌های کشورهای اسلامی فقط برنز می‌گرفتیم اما حالا اولین طلای کاروان را کسب کردیم.

رئیس فدراسیون ورزش های آبی تاکید کرد: امیدوارم این کسب مدال باب طلاهای بیشتر و بالا آوردن نام ایران در جدول مدال‌ها را باز کند.

محسن رضوانی در مورد پیش بینی اش از افزایش تعداد مدال های شناگران ایران در این دوره از بازیها گفت: فکر می‌کنم که سه یا چهار مدال دیگر هم بتوانیم بگیریم و امیدوارم همه آن‌ها خوشرنگ باشد.