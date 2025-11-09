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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۲۸

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

اولین طلای کاروان ورزش ایران از آب بیرون آمد؛ سامیار عبدلی قهرمان شد

اولین طلای کاروان ورزش ایران از آب بیرون آمد؛ سامیار عبدلی قهرمان شد

شناگر ملی‌پوش ایران، به‌عنوان نفر اول به ماده ۵۰ متر آزاد در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی دست پیدا کرد تا اولین مدال طلای شنای ایران در تاریخ این بازی‌ها به ثبت برسد.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، در دومین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، در استخر مجموعه المپیک شاهزاده فیصل بن فهد، در مرحله فینال، سامیار عبدلی در ماده ۵۰ متر آزاد با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه به مقام اول و مدال طلا رسید.

این اولین مدال طلای کاروان سفیران اقتدار در این دوره از رقابت‌ها و همچنین اولین نشان طلای شنای ایران در تاریخ بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی است.

سامیار در مرحله نیمه‌نهایی ۲۲ ثانیه و ۵۳ صدم ثانیه و در مرحله مقدماتی زمان ۲۲ ثانیه و ۷۵ صدم ثانیه را به ثبت رسانده بود. در این ماده، ۴۶ شناگر رقابت کردند.

اولین طلای کاروان ورزش ایران از آب بیرون آمد/ سامیار عبدلی قهرمان شد

اولین طلای کاروان ورزش ایران از آب بیرون آمد/ سامیار عبدلی قهرمان شد

اولین طلای کاروان ورزش ایران از آب بیرون آمد/ سامیار عبدلی قهرمان شد

کد مطلب 6650387

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
      0 0
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      چرا جودوکاران اینقدر ضعیف بودند قبلا جودو خوب مدال می‌گرفت رئیس فدراسیون جودو چیکار میکنه
    • محمد باقر آسوده مایان IR ۰۴:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
      0 0
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      ایران جان

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