  1. استانها
  2. ایلام
۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۲۸

مراسم تشییع شهدای گمنام در ۱۲ بقعه متبرکه استان ایلام انجام می شود

مراسم تشییع شهدای گمنام در ۱۲ بقعه متبرکه استان ایلام انجام می شود

ایلام - مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایلام گفت: در ایام فاطمیه مراسم تشییع شهدای گمنام در ۱۲ بقعه متبرکه استان ایلام انجام می شود.

حجت الاسلام مجید میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ویژه‌برنامه‌های ایام فاطمیه دوم در ۲۱ بقعه متبرکه استان خبر داد و گفت: همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مراسم تشییع شهدای گمنام نیز در ۱۲ بقعه استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بقاع متبرکه استان ایلام در ایام فاطمیه دوم میزبان سوگواران حضرت زهرا (س) خواهند بود و برنامه‌های متنوعی از جمله سخنرانی، عزاداری، قرائت زیارت‌نامه و مراسم فرهنگی در این اماکن مقدس اجرا می‌شود.

وی با اشاره به همزمانی این مناسبت با تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام اظهار داشت: در ۱۲ بقعه متبرکه استان، مقدمات لازم برای میزبانی از پیکر شهدای گمنام فراهم شده و این مراسم معنوی با حضور گسترده مردم و هیئات مذهبی برگزار خواهد شد.

مدیرکل اوقاف ایلام با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) خود بزرگ‌ترین شهید گمنام عالم اسلام است، افزود: تجلیل از شهدای گمنام در سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، نمادی از پیوند عمیق مردم با فرهنگ ایثار و شهادت است و فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا خواهد بود.

میرزایی در پایان خاطرنشان کرد: اوقاف استان ایلام با همکاری نهادهای فرهنگی و مذهبی، تلاش دارد تا این مناسبت‌ها با شکوه و معنویت هرچه بیشتر برگزار شود و فضای استان را به عطر یاد شهدا و حضرت زهرا (س) معطر سازد.

کد مطلب 6650440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها