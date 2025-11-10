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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۶:۰۱

عامل قتل مرد گرگانی در شهرستان نیشابور دستگیر شد

عامل قتل مرد گرگانی در شهرستان نیشابور دستگیر شد

گرگان- رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: فردی که در یکی از محلات گرگان مرد ۳۵ ساله را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: برابر اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل مردی حدوداً ۳۵ ساله در مردادماه سال ۱۴۰۴ در یکی از محله‌های شهر گرگان، بلافاصله کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.

وی با اشاره به تلاش‌های بی وقفه پلیس در این راستا و متواری شدن قاتل به یکی از استان‌های شرقی، افزود: سرانجام کارآگاهان با شناسایی هویت قاتل که فردی حدود ۳۵ ساله است، وی را طی عملیات غافلگیرانه در شهرستان نیشابور دستگیر کردند.

حسام ادامه داد: متهم در تحقیقات فنی مأموران به قتل با انگیزه اختلافات شخصی اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان گلستان گفت: پرونده در این رابطه تکمیل و متهم به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6650541

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