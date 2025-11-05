جمع آوری۱۳ معتاد متجاهر و دستگیری ۲ خرده فروش در بندرگز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدوی نیا اظهار کرد: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و جلب رضایت عمومی، طرح تشدید دستگیری خرده فروشان مواد مخدر و معتادان متجاهر در دستور کار مأموران پلیس بندرگز قرار گرفت.

وی افزود: ۲ خرده فروش مواد مخدر دستگیر و ۱۳ معتاد متجاهر جمع آوری شدند.

سرهنگ مهدوی نیا اظهار کرد: در راستای این طرح از دستگیر شدگان مقادیری انواع مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرگز گفت: به منظور سالم سازی و پاکسازی مناطق آلوده و جلب رضایت عمومی مردم این طرح‌ها همچنان تداوم خواهد یافت.