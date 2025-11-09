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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۰۰

دستگیری تخریب‌کنندگان اموال دولتی وعمومی کردکوی

دستگیری تخریب‌کنندگان اموال دولتی وعمومی کردکوی

کردکوی- فرمانده انتظامی کردکوی گفت: تخریب‌کنندگان اموال دولتی وعمومی این شهرستان دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد فرزبود اظهار کرد: در پی اعلام خبری به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تخریب اموال عمومی و دولتی در یکی از روستاهای کردکوی، رسیدگی به موضوع جهت دستگیری عامل یاعاملان تخریب به‌صورت ویژه در دستور کارماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت عمومی با بررسی میدانی و اقدامات اطلاعاتی موفق شدند ۳ متهم را شناسایی وبا هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی وغافلگیرانه در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرزبود اظهار کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به تخریب اموال دولتی وعمومی اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی کردکوی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هرگونه هنجارشکنی و تخریب اموال عمومی خاطرنشان کرد: حفظ و صیانت از بیت‌المال وظیفه همگانی است و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشابه، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند.

کد مطلب 6650487

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