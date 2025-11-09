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۱۸ آبان ۱۴۰۴، ۲۳:۱۷

بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

هومر عباسی: کسب مدال دور از دسترس نیست

هومر عباسی: کسب مدال دور از دسترس نیست

ملی پوش شنا کشورمان گفت: خداراشکر شرایط بسیار خوبی دارم و امیدوارم صاحب مدال شوم.

به گزارش خبرنگار مهر از عربستان، هومر عباسی شناگر ملی‌پوش کشورمان پس از صعود به فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی اظهار داشت: با بدن بسیار آماده‌ای به این رقابت‌ها آمده‌ام. تنها باید برخی جزئیات فنی را در مرحله فینال بهتر رعایت کنم تا بتوانم بهترین عملکرد را به نمایش بگذارم.

وی افزود: سطح این مسابقات بسیار بالاست و حضور در کنار شناگران مطرح کشورهای مختلف، تجربه ارزشمندی است. با این حال، معتقدم کسب مدال در فینال دور از ذهن نیست و با تمرکز بالا می‌توانم برای کشورم نتیجه خوبی رقم بزنم.

ملی‌پوش کشورمان در پایان گفت: در ماده ۵۰ متر کرال پشت نیز در خدمت تیم ملی خواهم بود و تمام تلاشم را می‌کنم تا بتوانم عملکرد موفقی داشته باشم و دل مردم ایران را شاد کنم.

کد مطلب 6650548
بهنام روان پاک

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