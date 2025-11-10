افزایش ۱۷۳ هزار تنی تولید ذرت سیلویی در کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تولید ذرت سیلویی در استان طی سال ۱۴۰۴ با رشد چشمگیری همراه بوده و پیشبینی میشود تا تاریخ ۱۸ آبان، مجموع برداشت به حدود ۹۸۱ هزار تن برسد. همچنین برداشت ۲۵ هزار تن ذرت دانهای از سطح ۲۲۲۹ هکتار مزارع استان پیشبینی شده است.
وی با اشاره به وضعیت برداشت ذرت در استان افزود: تاکنون از مجموع ۱۷ هزار و ۵۳۹ هکتار کشت ذرت، حدود ۱۳ هزار و ۸۱۰ هکتار بهصورت سیلویی برداشت شده که با متوسط عملکرد ۶۴ هزار و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، تولیدی معادل ۸۸۵ هزار تن را به همراه داشته است.
کریمی تصریح کرد: این میزان در مقایسه با سال گذشته از نظر سطح کشت حدود ۷۰۰ هکتار، از نظر عملکرد ۹ هزار و ۶۵۵ کیلوگرم و از نظر تولید ۱۷۳ هزار تن افزایش نشان میدهد که بیانگر روند رو به رشد بهرهوری در مزارع استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: با توجه به باقی ماندن سطحی معادل ۳ هزار و ۷۲۹ هکتار ذرت در مناطق گرمسیری، پیشبینی میشود حدود ۱۵۰۰ هکتار دیگر بهصورت سیلویی برداشت شود که با متوسط عملکرد ۶۴ تن در هکتار، تولیدی نزدیک به ۹۶ هزار تن را رقم خواهد زد.
وی با تأکید بر مزایای برداشت ذرت بهصورت سیلویی گفت: این روش سبب کاهش حدود سه مرتبه آبیاری در هر هکتار، ایجاد فرصت مناسب برای آمادهسازی زمین جهت کشت بعدی و تأمین بخش مهمی از علوفه مورد نیاز استان و کشور میشود.
کریمی در پایان خاطرنشان کرد: اهمیت برداشت ذرت سیلویی در شرایط کنونی دوچندان است، چرا که واردات علوفه با چالشها و محدودیتهای جدی مواجه بوده و افزایش تولید داخلی میتواند نقش مهمی در تأمین نیاز دامداران و پایداری تولید ایفا کند.
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