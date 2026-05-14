کشت ذرت در کرمانشاه به بیش از ۶ هزار هکتار رسید

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از روند مطلوب کشت ذرت در استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: تاکنون عملیات کشت ذرت دانه‌ای در سطح ۴ هزار و ۵۵۶ هکتار و ذرت علوفه‌ای در سطح یک هزار و ۶۲۷ هکتار از اراضی کشاورزی استان انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت کشت این محصول در شهرستان‌های مختلف افزود: شهرستان کرمانشاه با اختصاص ۲ هزار و ۵۴۵ هکتار، بیشترین سطح زیرکشت ذرت در مناطق معتدل استان را به خود اختصاص داده و شهرستان روانسر نیز با ۵۴۰ هکتار در رتبه بعدی قرار دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با بیان اینکه این استان جایگاه قابل توجهی در تولید ذرت کشور دارد، تصریح کرد: کرمانشاه در حوزه ذرت دانه‌ای رتبه ششم کشور از نظر سطح زیرکشت و رتبه پنجم تولید را در اختیار دارد.

شریفی ادامه داد: همچنین در بخش ذرت علوفه‌ای، استان کرمانشاه موفق به کسب رتبه هفتم سطح زیرکشت و رتبه پنجم عملکرد تولید در کشور شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان در این بخش است.

وی درباره زمان‌بندی اجرای کشت محصولات تابستانه گفت: عملیات کشت ذرت از ۲۰ فروردین‌ماه آغاز شده و تا پایان ماه جاری ادامه خواهد داشت، اما در مناطق گرمسیر استان این روند پس از برداشت گندم و به عنوان کشت دوم تا تیرماه نیز ادامه پیدا می‌کند.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی کشت ابلاغی، برنامه‌ریزی لازم برای اجرای کشت ۱۵ هزار هکتار ذرت دانه‌ای و ۳ هزار هکتار ذرت علوفه‌ای در استان انجام شده و این برنامه در حال اجرا است.